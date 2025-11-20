Duri provvedimenti in relazione a Trambileno - Primiero B

Poco lavoro per il Giudice questa settimana. Nell’odierno comunicato, al contrario di quello precedente, non è stata comminata nessuna rigida squalifica in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, in cui le acque sono rimaste calme, con un totale di soli sedici assenti complessivi nelle trentadue gare (comprese tutte e tre le categorie) in programma per questo weekend. Scendendo una serie più sotto, ecco che compaiono però duri provvedimenti in relazione al match andato in scena sabato scorso tra Trambileno e Primiero B.

Eccellenza: sette squalifiche totali

Contro il Brixen e, soprattutto, nel derby con il Rovereto, il Mori S. Stefano dovrà fare a meno di Mattia Turra; mentre domenica, per fronteggiare la Virtus Bolzano, il Lavis non potrà contare su Ivan Devigili e Abdel Karaboue, entrambi sospesi per recidività in ammonizione. A quest’ultimi si aggiungono Florian Gartner (Valle Aurina), Simon Dissertori (Termeno), Lorenzo Ferraglia (Benacense) e Dennis Hintner (San Giorgio), espulso invece direttamente sul campo nella scorsa giornata.

Promozione: solamente tre assenti

Salteranno il prossimo turno Omar Hosni (Garibaldina) e Bakary Badjan (MolvenoSpor), puniti con il cartellino rosso nei rispettivi incontri con Alense e Rotaliana, oltre a Mirko Manica (Athesis), alla quinta ammonizione di fila.

Prima Categoria: sei squalifiche complessive

Inflitte due gare di stop a Cristiano Zaetta (Ortigaralefre), mentre una a: Federico Filippi (Ledrense), Pietro Marcantoni (Aldeno), Mattia Conci (Gardolo), Davide Pedrotti (Invicta Duomo) e Nicola Gebelin (Pinzolo Valrendena).

Seconda Categoria: piovono sanzioni dopo Trambileno – Primiero B.

Ben tre squalifiche da tre gare l’una, assegnate dal Giudice sportivo in seguito al match di Trambileno, di cui due a membri della squadra di casa. Il primo sulla lista degli imputati è Matteo Trentini (Trambileno) il quale – cita il comunicato - «già ammonito per proteste nel corso del primo tempo, continuava a protestare anche durante il secondo tempo fino a quando, al minuto 16 riceveva una seconda ammonizione e veniva espulso. In seguito all'espulsione si rivolgeva con frasi irriguardose e ingiuriose nei confronti dell'arbitro tali da integrare la violazione di cui all'art.36 comma 1 lett. a) del CGS»; a cui si aggiunge il compagno di squadra Nicholas Rocca (Trambileno). «Il tesserato – scrive il Giudice a riguardo – in seguito ad un contrasto con un avversario, lo colpiva con una gomitata al petto facendolo cadere. Tale condotta integra la violazione dell'art. 38, prima parte, del Codice di Giustizia Sportiva».

Coinvolto in tale episodio, e ripagato con la stessa moneta degli altri due, Daniele Rattin (Primiero B.) che «in seguito ad un contrasto con un avversario, lo spingeva al petto con entrambe le mani, facendolo cadere a terra. Tale condotta integra la violazione dell'art. 38, prima parte, del Codice di Giustizia Sportiva».

