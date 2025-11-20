calcio.sportrentino.it
Eccellenza

Coppa Italia: la finale sabato 13 dicembre al Briamasco

Si giocherà sabato 13 dicembre sul campo dello stadio Briamasco la finale provinciale di Coppa Italia di Eccellenza, che vedrà affrontarsi Levico Terme e Comano Terme Fiavé.

La sfida tra i valsuganotti e gialloneri delle Giudicarie Esteriori avrà inizio alle 14.30. Il Levico Terme andrà a caccia del tris dopo i successi conseguiti nelle ultime due stagioni. Il trofeo figura già anche nella bacheca del Comano Terme Fiavé, che ha già vinto la Coppa Italia regionale nella vecchia formula nel 2001 e sia quella provinciale che quella regionale nella stagione 2012/2013.

Classifica

Eccellenza: Girone regionale
SquadraPG
Virtus Bolzano2412
Rovereto2412
Bozner2312
Tramin2012
Mori S.Stefano2012
Levico Terme1712
Union Trento Ravinense1712
Comano Terme Fiavé1512
Benacense 19051512
St. Pauls1412
Ahrntal1412
St. Georgen1212
Lavis1212
Brixen1212
Partschins1112
Gherdeina1012

