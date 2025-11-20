Coppa Italia: la finale sabato 13 dicembre al Briamasco

Si giocherà sabato 13 dicembre sul campo dello stadio Briamasco la finale provinciale di Coppa Italia di Eccellenza, che vedrà affrontarsi Levico Terme e Comano Terme Fiavé.

La sfida tra i valsuganotti e gialloneri delle Giudicarie Esteriori avrà inizio alle 14.30. Il Levico Terme andrà a caccia del tris dopo i successi conseguiti nelle ultime due stagioni. Il trofeo figura già anche nella bacheca del Comano Terme Fiavé, che ha già vinto la Coppa Italia regionale nella vecchia formula nel 2001 e sia quella provinciale che quella regionale nella stagione 2012/2013.