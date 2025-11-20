Grassi, Geiser e Vigilio Lorenzi: concreti e determinanti

La nostra top-3 settimanale di Prima Categoria schiera un tridente e premia l'attaccante della capolista del girone A Manuel Grassi, Fabian Geiser dell'Alta Anaunia e Vigilio Lorenzi del Pinzolo Valrendena, determinanti ai fini dei successi delle rispettive squadre.

1. MANUEL GRASSI (Attaccante, Condinese)

Seconda doppietta stagionale per l’attaccante canarino, l’uomo da copertina del match vinto 4-0 dalla capolista sul Riva del Garda. La corazzata di mister Paolo Eccher ha fatto “13”, tante sono le vittorie conquistate dalla Condinese nelle altrettante gare di campionato fin qui disputate, miglior attacco con 42 reti messe a segno, miglior difesa con sole 8 reti subite. I numeri parlano chiaro e difficilmente mentono.

2. FABIAN GEISER (Attaccante, Alta Anaunia)

La sua doppietta risulta determinante ai fini del successo dell’Alta Anaunia nella sfida salvezza vinta 5-3 sul campo dell’Ortigaralefre. Sua la rete del momentaneo 2-0 e pure quella (rivelatasi poi decisiva) del 3-2: un tiro dai 30 metri che raccoglie i meritati applausi degli spettatori presenti.

3. VIGILIO LORENZI (Attaccante, Pinzolo Valrendena)

Apre le marcature con un’incornata vincente in tuffo nella vittoriosa trasferta di Cavrasto, mettendo a segno la sua prima, pesante, marcatura stagionale in campionato. Difficile tenere il passo della Condinese, ma il Pinzolo Valrendena non intende mollare la presta, quanto meno per giocarsi il secondo posto. Contro il Calcio Bleggio, intanto, è arrivato il quinto risultato utile consecutivo, nonché la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate.

