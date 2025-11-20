Ottavi di Coppa Dao Conad: il Pieve di Bono si infila tra le big

Serata avara di sorprese quella riservata agli ottavi di finale della Coppa Trentino Dao Conad. Le cinque squadre dell’Eccellenza hanno tutte superato il turno sebbene alcune siano state costrette a sudare fino all’ultimo per farcela.

A Gabbiolo il Lavis ha beffato la Vipo (1-2) con le reti degli ex Bellunato e Kumrija cui ha risposto il solo Valentini; vano il generosa assalto dei padroni di casa nell'intera ripresa. Al Talamo di Trento il Levico è passato di corto muso (0-1) sull’Aquila grazie al gol iniziale di Ambrosi. Sul campo di Cavrasto il Mori ha prevalso (1-2) non senza fatica sul Calcio Bleggio in virtù dei centri di Cabrera e Spagnolli. Ajdarovski ha messo a segno una doppietta per il Comano Terme Fiavé

Tutto facile invece per la Benacense (0-4) che dopo una mezz’ora aveva già chiuso il conto con il Dro, e per il Comano (0-4) che nella ripresa ha dilagato sull’Arco.

Vittoria larga dei padroni di casa nella sfida di Promozione fra Borgo e Rotaliana (3-0) mentre il Calisio a Mezzano ce l’ha fatta di misura (1-2) sul Primiero sfruttando la doppietta del solito Jacopo Zeni.

Infine l’unico squillo inatteso giunto da Creto, dove il mai domo Pieve di Bono ha mietuto una vittima illustre superando ai rigori l’Alense (7-5): decisiva la gran parata di Thomas Maestri sul penalty di Fiorini. La squadra del presidente Foresti è così l’unica rimasta in corsa delle trentadue di Prima categoria.

Anche la Coppa ora va in pausa invernale, tornerà in primavera coi quarti di finale in gara unica i cui abbinamenti saranno decisi da un’estrazione libera.

Risultati - Ottavi di finale

Arco-Comano Fiavé 0-4 (Forcinella, Corradini, Ajdarovski 2)

Calcio Bleggio-Mori Santo Stefano 1-2 (Dalfior; Cabrera, Spagnolli)

Pieve di Bono-Alense 7-5 d.c.r (2-2 (Pezzarossi, Usardi; Simonini, Trainotti C.)

Dro Cavedine-Benacense 0-4 (Risatti jr, Pellegrini, Grossi L., Ferraglia)

ViPo Trento-Lavis 1-2 (Valentini; Bellunato, Kumrija)

Primiero-Calisio 1-2 (Orsega; Zeni 2)

Aquila Trento-Levico Terme 0-1 (Ambrosi)

Borgo-Rotaliana 3-0 (Valduga 2, Agostini S.)