Mercoledì 12 novembre il nuovo sorteggio di Coppa Dao Conad.

Le sedici formazioni ancora in corsa torneranno poi in campo il 19 novembre

Si terrà domani alle 17,30 presso la sede di Dao Conad il sorteggio degli ottavi di finali della Coppa Trentino. Le sedici formazioni rimaste in corsa, che torneranno in campo il mercoledì successivo 19 novembre, saranno divise in due raggruppamenti secondo criteri di territorialità e categoria; una volta determinati gli abbinamenti si affronteranno in gara unica con i calci di rigore a decidere chi passerà in caso di pareggio.

Al punto attuale sono ancora in gara cinque squadre di Eccellenza, otto di Promozione e tre di Prima categoria. Questa la lista completa: Benacense, Comano Fiavè, Lavis, Levico, Mori S.S., Alense, Aquila, Arco, Borgo, Calisio Calcio, Dro Cavedine, Rotaliana, Vipo Trento, Bleggio, Pieve di Bono e Primiero,