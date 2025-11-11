calcio.sportrentino.it
SporTrentino.it
Coppa Trentino

Mercoledì 12 novembre il nuovo sorteggio di Coppa Dao Conad.

Le sedici formazioni ancora in corsa torneranno poi in campo il 19 novembre

Si terrà domani alle 17,30 presso la sede di Dao Conad il sorteggio degli ottavi di finali della Coppa Trentino. Le sedici formazioni rimaste in corsa, che torneranno in campo il mercoledì successivo 19 novembre, saranno divise in due raggruppamenti secondo criteri di territorialità e categoria; una volta determinati gli abbinamenti si affronteranno in gara unica con i calci di rigore a decidere chi passerà in caso di pareggio.
Al punto attuale sono ancora in gara cinque squadre di Eccellenza, otto di Promozione e tre di Prima categoria. Questa la lista completa: Benacense, Comano Fiavè, Lavis, Levico, Mori S.S., Alense, Aquila, Arco, Borgo, Calisio Calcio, Dro Cavedine, Rotaliana, Vipo Trento, Bleggio, Pieve di Bono e Primiero,

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,516 sec.

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza3513
Union Brescia2713
Lecco2713
Alcione Milano2413
Inter Under 232213
Cittadella2113
Trento1913
Pro Vercelli1913
Renate1713
Novara1513
Albinoleffe1313
Ospitaletto1313
Pergolettese1313
Giana Erminio1313
Arzignano1313
Dolomiti Bellunesi1313
Virtus Verona1113
Lumezzane1013
Pro Patria913
Triestina-1013

Notizie

Foto e video

Pinzolo vs Aldeno MM 21
Pinzolo vs Aldeno MM 20
Pinzolo vs Aldeno MM 19
Pinzolo vs Aldeno MM 18
Pinzolo vs Aldeno MM 17
Pinzolo vs Aldeno MM 16
Pinzolo vs Aldeno MM 15
Pinzolo vs Aldeno MM 14