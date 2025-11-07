Al Quercia la sfida della verità fra Rovereto e Levico

I sorprendenti bianconeri testano le loro velleità di primato contro una delle big annunciate. Sabato intanto si gioca l'anticipo di Ponte Arche fra Comano e Mori.

Ha imboccato il rettilineo finale del girone d'andata il campionato l'Eccellenza regionale che propone l'undicesima giornata. Un turno che si apre con l'anticipo del sabato (il calcio d'inizio alle 15 alle Rotte di Ponte Arche) fra Comano Fiavè e Mori S. Stefano, sfida che dovrebbe dirci qualcosa di più circa il futuro di due formazioni che in settimana hanno saputo superare in sicurezza il turno in Coppa Trentino.

Venendo al programma domenicale, i fari sono invece tutti su Rovereto dove la capolista di Giovanazzi dovrà guardarsi dall'attacco che le verrà portato da un Levico lanciatissimo dal mese e mezzo di risultati utili seguiti al cambio in panchina. Una sfida che fornirà risposte fondamentali sia sul valore reale delle zebre, finora praticamente perfette, che sulla legittimità delle ambizioni dei gialloblu del lago. Con occhi particolarmente interessati osserveranno l'esito del faccia a faccia del Quercia le due damigelle bolzanine Virtus e Bozner, a loro volta attese da confronti tutt'altro che semplici contro Brixen e Termeno.

Ma vediamo nel dettaglio le otto gare che propone il weekend (domenica si gioca alle 14,30).

COMANO FIAVE-MORI S.S.: l'anticipo del sabato mette in palio punti che pesano per obbiettivi che la classifica suggerisce piuttosto divergenti. I gialloneri di casa vengono dalla vittoria di Selva e ci tengono ad avvicinare quanto prima la tranquillità mentre l'undici di Colpo, imbattuto in trasferta ma rallentato da due pareggi nelle ultimi due giocate, non nasconde ambizioni quanto meno di podio Arbitrerà Michele Armellini di Arco/Riva.

BOZNER-TERMENO: seconda trasferta di fila per la compagine di Viehweider che pare uscita dal momento grigio e cerca riconferme in questo senso. Sull'altro fronte un Bozner sempre solido in terza piazza anche se i tre pareggi dell'ultimo mese hanno rallentato la corsa e gettato un po' d'acqua sui sogni proibiti. Arbitrerà Massimiliano Pellegrin di Bolzano.

BRIXEN-VIRTUS BOLZANO: per i virtussini ci sono cinque vittorie nelle ultime sette gare ad assicurare di uno stato di forma eccellente. A Bressanone invece la vittoria manca dalla stagione passata e nelle sei partite più recenti sono solo due i punti messi in saccoccia. Se i precedenti contano qualcosa... sarà dura vedere uscire un risultato diverso dal 2. Arbitrerà Andrea Scomparin di Trento.

ROVERETO-LEVICO TERME: il big match di giornata è questo, con la rivelazione d'autunno capace di guadagnarsi la vetta solitaria a suon di successi contro una delle due favorite di tutti, che con Manfioletti in sella ha solo vinto o se proprio pareggiato sia in campionato che nelle varie Coppe. La tripla è praticamente un obbligo. Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto.

LAVIS-BENACENSE: appesantita dai quattro turni senza sorrisi (solo un punto) la formazione di Fabio Calliari prova a risollevarsi contro i biancoverdi dell'ex Bandera che in trasferta non conoscono mezze misure, due vittorie e tre sconfitte. Ai rossoblù di casa mancheranno per squalifica sia De Vigili che Buccella. Arbitrerà l'interregionale Daniele Gippetto di Reggio Emilia.

PARCINES-GHERDENIA: passaggio importante per due squadre che fin qui hanno manifestato problemi soprattutto difensivi. Il Parcines non ha mai vinto in casa, i gardenesi non hanno mai vinto in trasferta: due caselline con lo zero che in questa occasione entrambe vorrebbero far saltare. Arbitrerà Fabio Pintarelli di Bolzano.

SAN PAOLO-SAN GIORGIO: il cosiddetto derby dei Santi (sigh...) vede l'undici di Favero procedere a strappi, fra vittorie (tre) e sconfitte (cinque) mentre i bassoatesini di casa stanno pure peggio in quanto a continuità visto che inseguono il successo pieno da inizio settembre. Arbitrerà Manuel Da Col di Bolzano.

VALLE AURINA-UNION TRENTO RAVINENSE: l'ambiziosa armata di Marco Melone dopo la sconfitta casalinga di sette giorni dal Termeno ha patito in settimana la bruciante eliminazione in Coppa per mano dei concittadini della Vipo. Urge dunque risollevarsi in fretta ma i pusteresi sul campo amico non vanno presi alla leggera (una sola sconfitta col Levico). Arbitrerà l'interregionale Emanuele Thomas Bortoletto di Treviso.