Un bel Trento serve il tris in casa della Virtus Verona

Il Trento conquista tre punti preziosissimi grazie alla vittoria per 3-0 contro la Virtus Verona, nella dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La formazione di mister Tabbiani approccia la gara con determinazione e già nei primi minuti trova il vantaggio con Giannotti, per poi raddoppiare con Dalmonte e chiudere i conti nella ripresa grazie a Sangalli. Una prova di autorità e maturità per i gialloblù, capaci di imporre il proprio gioco per tutti i novanta minuti e di tornare a casa con un successo assolutamente meritato.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Sangalli nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Dalmonte e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Il Trento approccia nel migliore dei modi la sfida e dopo appena sei minuti passa in vantaggio grazie alla rete siglata da Giannotti, bravo a battere l’estremo difensore di casa con una precisa conclusione dal limite dell’area. La risposta della Virtus Verona arriva poco dopo con Fanini, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. La formazione di Tabbiani continua a esprimere un ottimo gioco e al 20’ si rende nuovamente pericolosa con lo stesso Giannotti, che impegna Sibi. Sei minuti più tardi è Capone a provarci dalla distanza, ma il suo tiro si spegne alto. È sempre il Trento a comandare le operazioni e alla mezz’ora ci prova anche Dalmonte, la cui conclusione risulta però troppo debole per impensierire il portiere di casa. Nel finale di prima frazione, dopo una bella azione personale, Sangalli calcia dal limite trovando la risposta di Sibi, ma sul corner seguente i gialloblù raddoppiano con Dalmonte.

Nella ripresa il Trento continua a spingere e al 63’ cala il tris con Sangalli, abile a deviare in rete la sfera da posizione ravvicinata. Nonostante il triplo vantaggio, la squadra di Tabbiani non si accontenta e pochi istanti più tardi trova anche la quarta rete con Pellegrini, la cui marcatura viene annullata per posizione di fuorigioco. Al termine dei cinque minuti di recupero il risultato è fermo sul punteggio di 0-3 in favore dei gialloblù che conquistano così tre punti preziosissimi. Grazie a questa vittoria il Trento sale a sedici punti in classifica al sesto posto in coabitazione con la Pro Vercelli. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 9 novembre alle ore 14.30 allo Stadio Briamasco dove affronteranno l’Ospitaletto Franciacorta per la tredicesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

VIRTUS VERONA - TRENTO 0-3 (0-2)

RETI: 6’pt Giannotti, 43’pt Dalmonte, 18’st Sangalli

VIRTUS VERONA (4-4-2): Sibi; Bassi, Toffanin, Munaretti (39’st Lodovici), Amadio (39’st Fiorin); Patanè, Fanini (1’st Pagliuca), Gatti, Zarpellon; Mancini, Bulevardi. A disposizione: Alfonso, Scardigno, Cielo, Daffara, Di Virgilio, Muhameti, Filippi, Saiani, Sebastiani, Cuel, Devoti, Odogwu. Allenatore: Luigi Fresco

TRENTO (4-3-3): Tommasi, Triacca, Cappelletti (38’pt Trainotti), Corradi, Maffei; Aucelli, Sangalli (22’st Fossati), Giannotti (38’pt Mehic); Dalmonte (22’st Chinetti), Pellegrini, Capone (32’st Benedetti). A disposizione: Rubboli, Malinverni, Fontana, Fedele, Genco, Corallo, Calzà.

ARBITRO: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

ASSISTENTI: Giuseppe Fanara di Cosenza e Cosimo De Tommaso di Veghera

QUARTO UFFICIALE: Simone Gauzolino di Torino

OPERATORE FVS: Stefano Petarlin di Vicenza

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 45’pt Triacca, 8’st Pagliuca, 22’st Tabbiani, 24’st Fossati, 30’st Mehic. Recupero: 3’+5’. Spettatori: 540 circa.

