Il Trento ci prova in casa della Virtus Verona

Il Trento torna in campo. Dopo il buon punto conquistato contro la capolista Vicenza, i gialloblù affronteranno la Virtus Verona. Il fischio d’inizio della partita contro i veneti, valida per il dodicesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Gavagnin-Nocini, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con tredici punti in coabitazione con il Renate e le Dolomiti Bellunesi mentre i veneti sono quattordicesimi con undici punti assieme al Novara. Per la dodicesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Barlocco, Meconi, Miranda, Muca, Fiamozzi, Ebone e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004); Nathan Diego Malinverni (2008).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Davide Fontana (2007); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni