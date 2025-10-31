calcio.sportrentino.it
Il Trento ci prova in casa della Virtus Verona

Il Trento torna in campo. Dopo il buon punto conquistato contro la capolista Vicenza, i gialloblù affronteranno la Virtus Verona. Il fischio d’inizio della partita contro i veneti, valida per il dodicesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Gavagnin-Nocini, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con tredici punti in coabitazione con il Renate e le Dolomiti Bellunesi mentre i veneti sono quattordicesimi con undici punti assieme al Novara. Per la dodicesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Barlocco, Meconi, Miranda, Muca, Fiamozzi, Ebone e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004); Nathan Diego Malinverni (2008).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Davide Fontana (2007); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza2911
Union Brescia2411
Lecco2411
Inter Under 231911
Alcione Milano1811
Pro Vercelli1611
Cittadella1511
Trento1311
Renate1311
Dolomiti Bellunesi1311
Albinoleffe1211
Pergolettese1211
Giana Erminio1211
Virtus Verona1111
Novara1111
Arzignano1011
Ospitaletto1011
Lumezzane811
Pro Patria811
Triestina-711

