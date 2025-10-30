Garibaldina privata di Megale per tre giornate

Eccezion fatta per il tanto atteso pronunciamento sulla vicenda Garcia – Union Trento e la squalifica imposta a Megale della Garibaldina, per il Giudice si è trattato di una settimana piuttosto tranquilla, che non lo ha visto impartire altre particolari, aspre sentenze.

Eccellenza: cinque squalifiche complessive

Un totale di soli altri quattro assenti, oltre al fantasista della squadra di Melone, nel prossimo turno del massimo campionato regionale. Si tratta di Thomas Niederkofler (San Giorgio), sospeso per due giornate, e Walid Sogheir (Gherdeina), Davide Gobbi (Rovereto) e Andrea Pancheri (Union Trento), costretti invece a saltare solamente l’imminente domenica.

Promozione: Anaune senza Zanotti e Avio senza Zocca e Meneghelli

Brutta tegola per la Garibaldina, che nella gara della sua prima vittoria stagionale ha visto venire allontanato dal terreno di gioco il proprio difensore Antonino Megale, di cui dovrà fare a meno per ben tre turni. «A seguito della notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione – scrive il Giudice nel comunicato, in relazione alla condotta del giocatore giallorosso - il tesserato si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara con espressioni irriguardose e ingiuriose, ritardando l'uscita dal campo. Tale condotta integra la violazione dell'art. 36, comma I, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva».

A quest’ultimo si aggiungono Alexandru Suru (Altavalsugana), squalificato per due gare, e la successiva lista di nomi costretti a saltare il decimo turno di campionato: Samuele Meneghelli e Alessandro Zocca (Avio), Brando Vezzola (Athesis) e Alessio Prandi (Nago Torbole). Analogamente puniti, ma per recidività in ammonizione: Cristian Zanotti (Anaune), Nicola Corazzola (MolvenoSpor) e Alessandro Azzolini (Alense).

Prima Categoria: Ortigaralefre priva di Ferretti e Baldi

Comminate due gare di stop ad Andrea Malench (Alta Anaunia), mentre una ai seguenti: Mattia Ferretti e Armando Baldi (Ortigaralefre), Nicola Sartori (Predaia), Luca Battocletti (Bassa Anaunia), Simonpietro Gai (Riva del Garda), Matteo Michelon (Vigolana), Tommaso Godler (Fassa) e Mattia De Paulis (Sopramonte).

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo