Il tris di Rigotti e i gol decisivi di Bentivoglio e Filkoski

La top-3 settimanale del campionato di Prima Categoria premia gli attaccanti, su tutti Leonardo Rigotti del Sacco San Giorgio, Gianluca Bentivoglio del Tnt Monte Peller e Damjan Filkoski del Tione.

1. LEONARDO RIGOTTI (Attaccante, Sacco San Giorgio)

Il classe 2002 del Sacco San Giorgio si porta a casa il pallone al termine della sfida vinta 4-0 con il Toblino. Sono sue tre delle quattro marcature siglate dai roveretani: primo gol di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e seconda rete con un tiro di precisione, approfittando un errato disimpegno della retroguardia avversaria. Poi arriva anche la tripletta, accompagnata dei meritati applausi.

2. GIANLUCA BENTIVOGLIO (Attaccante, Tnt Monte Peller)

Conclusa la parentesi nel calcio a 5 in serie C1 con il Cles, l’attaccante noneso ex Mezzocorona e Trento è tornato a giocare a 11 con il Tnt Monte Peller e domenica ha siglato il gol da tre punti (il terzo per lui nel campionato in corso) nel match vinto contro il Porfido Albiano. Un successo pesante, una vittoria che al Tnt mancava da tre turni.

3. DAMJAN FILKOSKI (Attaccante, Tione)

Già decisivo nel derby del 5 ottobre scorso contro l’Alta Giudicarie, Damjan Filkoski lo è stato anche domenica scorsa in occasione dell’importante successo casalingo del Tione sul Sopramonte, battuto 2-1 in rimonta grazie a una doppietta del proprio attaccante negli ultimi 20 minuti della partita. I giudicariesi hanno messo in sacco 5 punti nelle ultime tre giornate: ossigeno puro.