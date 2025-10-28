Per il Südtirol trasferta in laguna infrasettimanale

Settimana con turno infrasettimanale per il campionato di Serie B. Dopo l’amara sconfitta interna contro il Cesena, il Südtirol tornerà in campo mercoledì sera, nella decima giornata, per fare visita al Venezia, nella gara in notturna in programma sul terreno dello Stadio Pier Luigi Penzo. Calcio d’inizio alle ore 20.30.

Dopo la sconfitta di misura (0-1) subita sabato scorso al “Druso” ad opera del Cesena, in una gara caratterizzata da numerose occasioni mancate dai padroni di casa, i biancorossi si rituffano subito nell’avventura campionato per incontrare il Venezia, un’altra squadra di grande blasone e con grandi aspirazioni, dopo la retrocessione dalla Serie A al termine dello scorso campionato. Con quattro pareggi in altrettante trasferte, il Südtirol è una delle poche squadre del campionato cadetto ancora imbattute fuori casa. I biancorossi occupano attualmente il 12° posto in classifica con dieci punti.

Per quanto riguarda l’organico, oltre a Nicola Pietrangeli, alle prese con una sindrome pubalgica, il Südtirol dovrà rinunciare a Hamza El Kaouakibi, costretto a lasciare il campo all’intervallo nella sfida contro il Cesena. In dubbio la presenza di Emanuele Pecorino, che già lo scorso sabato aveva dovuto dare forfait all’ultimo momento.

Gli avversari

Dopo aver concluso al 19° posto in classifica la scorsa stagione in Serie A, il Venezia è tornato tra i cadetti, con la ferma intenzione di riconquistare al più presto la massima serie. La scorsa estate, il timone della formazione veneziana è stato affidato ad un tecnico di grande esperienza e grande mestiere come Giovanni Stroppa, che ha allenato il Südtirol in terza divisione nella stagione 2011-2012 e da aprile 2015 a giugno 2016. Il tecnico, già giocatore di lungo corso, tra l’altro con un biennio al Milan di mister Sacchi, è uno specialista nelle promozioni, avendo portato in Serie A il Crotone nel 2020, il Monza nel 2022 e la Cremonese nel 2023, grazie alla vittoria nella finale playoff contro lo Spezia.

L'inizio di stagione degli "arancioneroverdi" è stato caratterizzato da tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Il Venezia ha raccolto 13 punti nelle prime nove partite di campionato e occupa attualmente il settimo posto in classifica. La squadra di Stroppa proviene dalla sconfitta di misura per 3-2 subita sul campo della Carrarese. Oltre all'assenza per infortunio del portiere Alessandro Plizzari, operato in settimana al ginocchio destro, il Venezia ha affrontato le recenti gare senza il centrocampista Alfred Duncan e l’esterno Mattia Compagnon.

L'attuale capocannoniere dei lagunari è Andrea Adorante, autore di quattro gol. Il centravanti venticinquenne, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, si è trasferito dalla Juve Stabia al Venezia nel corso dell’estate. La scorsa stagione ha segnato 15 gol in campionato e due gol nei playoff con la formazione stabiese.

Il suo compagno d’attacco John Yeboah, 25 anni, nazionale ecuadoriano ma con un passato nelle selezioni giovanili tedesche, ha preso parte a sette delle nove gare disputate finora. Nel corso del campionato ha già messo a segno un gol e fornito due assist.

Un caposaldo degli “arancioneroverdi” è il capitano Gianluca Busio, colonna della squadra da diverse stagioni. Il ventitreenne americano, che in passato ha giocato anche nella nazionale degli Stati Uniti, indossa la maglia del Venezia dal 2021 e ha giocato un ruolo chiave in entrambe le stagioni di Serie A. Mister Stroppa lo ha schierato da titolare in tutte le partite di campionato fin qui disputate. Busio ha segnato il suo primo gol stagionale nella sconfitta per 2-1 contro il Cesena.