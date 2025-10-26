Un bel Trento impatta con il Vicenza

Un Trento di carattere ferma il Vicenza sull’1-1 allo Stadio Briamasco, centrando così il sesto risultato utile consecutivo. Alla rete iniziale di Caferri risponde Capone dal dischetto, a coronamento di una prova solida e determinata dei gialloblù.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi tra i pali e la linea difensiva composta da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei. In mediana agiscono Aucelli e Giannotti ai lati di Sangalli, mentre in avanti spazio a Dalmonte e Capone sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. L’avvio è tutto di marca gialloblù: il Trento parte con grande intensità e dopo appena quattro minuti troverebbe anche il vantaggio grazie al colpo di testa di Cappelletti, ma la rete viene annullata per un fallo giudicato irregolare sul difensore Benassai, tra le proteste dei quasi 2.500 del Briamasco. Al 12’ è Aucelli a sfiorare il gol con un rasoterra preciso che esce di poco a lato.

La squadra di Tabbiani continua a spingere e al 20’ si rende ancora pericolosa con una punizione di Giannotti che costringe Gagno alla respinta. Alla prima vera occasione, però, passa il Vicenza: Morra si libera sulla linea di fondo e serve un pallone arretrato per Caferri, che batte Tommasi e porta in vantaggio i biancorossi. Il Trento reagisce con carattere e al 35’ conquista un calcio di rigore per un fallo in area, che Capone trasforma con freddezza spiazzando l’estremo difensore ospite. Nel finale di frazione il ritmo resta alto, con i gialloblù che continuano a premere alla ricerca del sorpasso.

Nel secondo tempo il Vicenza resta in dieci uomini a causa dell’espulsione comminata a Sandon. Forte della superiorità numerica, il Trento aumenta la pressione e al 60’ va vicino al vantaggio con Capone, il cui destro viene respinto dall’estremo difensore biancorosso. Nel finale i gialloblù spingono con determinazione alla ricerca del gol: prima Chinetti sfiora il bersaglio con un tiro a giro, poi Pellegrini si trova a tu per tu con Gagno ma il portiere vicentino è bravo a opporsi e a salvare il risultato. Così com’è insuperabile anche sul tiro di Giannotti poco dopo. Al termine dei cinque minuti di recupero, la sfida termina così sul punteggio di 1-1, allungando a sei la striscia di risultati utili consecutivi per i gialloblù. A pochi istanti dal fischio d’inizio, il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca ha voluto premiare a bordocampo il difensore Luigi Marino Apostoli che in passato ha vestito per cinque lunghe stagioni la maglia gialloblù. Con questo pareggio il Trento sale a 13 punti al settimo posto in graduatoria in coabitazione con il Renate. Gli aquilotti torneranno in campo sabato 1° novembre alle ore 17.30 allo Stadio Gavagnin Nocini dove affronteranno la Virtus Verona per la dodicesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

TRENTO – VICENZA 1-1 (1-1)

RETI: 22’pt Caferri, 39’pt Capone (rig).

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei; Aucelli (34’st Mehic), Sangalli (34’st Fossati), Giannotti; Dalmonte (26’st Chinetti), Pellegrini, Capone. A disposizione: Rubboli, Malinverni, Meconi, Trainotti, Benedetti, Genco, Corallo, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Benassai (20’pt Leverbe), Sandon; Caferri, Talarico (18’st Alessio), Carraro, Vitale (18’st Zonta), Costa; Morra (25’st Capello), Rauti (25’st Stückler). A disposizione: Massolo, Bianchi, Golin, Broggian, Tribuzzi, Cester, Vescovi, Fantoni, Rosa. Allenatore: Fabio Gallo

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma1

ASSISTENTI: Andrea Cecchi di Roma1 e Nicola Morea di Molfetta

QUARTO UFFICIALE: Davide Cerea di Bergamo

OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 2’st Costa, 5’st Corradi. Espulso: 8’st Sandon. Recupero: 4’+5’. Spettatori: 2410 circa.

Foto di Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

