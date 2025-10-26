calcio.sportrentino.it
Il Trento ospita la capolista Vicenza

Il Trento è pronto a vivere una grande sfida davanti al proprio pubblico. Al Briamasco arriva la capolista L.R. Vicenza. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per l’undicesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con dodici punti in coabitazione con Pergolettese, AlbinoLeffe e Cittadella mentre i veneti sono al comando della graduatoria con ventotto punti. Per l’undicesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Barlocco, Muca, Miranda, Fiamozzi, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza2810
Union Brescia2411
Lecco2411
Inter Under 231910
Alcione Milano1710
Pro Vercelli1310
Renate1311
Trento1210
Pergolettese1210
Cittadella1210
Albinoleffe1211
Giana Erminio1110
Virtus Verona1111
Novara1111
Dolomiti Bellunesi1010
Arzignano1011
Ospitaletto910
Lumezzane811
Pro Patria710
Triestina-710

