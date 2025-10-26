Il Trento ospita la capolista Vicenza

Il Trento è pronto a vivere una grande sfida davanti al proprio pubblico. Al Briamasco arriva la capolista L.R. Vicenza. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per l’undicesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con dodici punti in coabitazione con Pergolettese, AlbinoLeffe e Cittadella mentre i veneti sono al comando della graduatoria con ventotto punti. Per l’undicesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Barlocco, Muca, Miranda, Fiamozzi, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni