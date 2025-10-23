Multa per il Levico e severe sanzioni in Promozione

Nuovamente chiamato a sentenziare, come ogni settimana, il Giudice Sportivo non si è ancora espresso definitivamente sulla questione del ricorso effettuato dal Mori S. Stefano nei confronti dell’Union Trento (che potrebbe risolversi nella rettifica del risultato della partita di domenica in favore dei moriani, con l’imposizione di una sconfitta a tavolino alla formazione di Melone). Oltre a ciò, rimangono comunque dure sanzioni comminate a Società e singoli elementi dal non indifferente peso specifico.

Eccellenza: brutta tegola per il Levico

Imposta una multa salata di Euro 650,00 (ai sensi dell'art. 28, comma 4 del CGS) al Levico Terme a causa del comportamento di alcuni suoi sostenitori i quali - riportando le parole del Comunicato del Giudice Sportivo - «durante la gara hanno rivolto nei confronti dell'assistente dell'arbitro e dell'arbitro grida e insulti gravemente offensivi e discriminatori di natura razziale, sessista e personale, tali da integrare condotta discriminatoria ai sensi della norma citata. Preso atto che la sanzione prevista di cui all'art. 8, comma 1, d), CGS ("obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori") nel caso concreto violerebbe i principi di effettività e di afflittività di cui all'art. 44, comma 5, CGS, in quanto la società non è dotata di uno stadio vero e proprio che permetterebbe la chiusura di singoli settori e l'allontanamento di singoli tifosi lungo il recinto del campo da calcio, si applica, in sostituzione, la sanzione dell'ammenda come sopra determinata. La società è diffidata a vigilare con maggiore attenzione sul comportamento dei propri sostenitori, adottando misure idonee a prevenire il ripetersi di simili episodi».

Successivamente, espulsi nell’ultima domenica, salteranno il prossimo turno di campionato Filippo Carella (Benacense), Ricky Gabos (Brixen), Sascha Giacomin (Virtus Bolzano), insieme a Noah Schweitzer (Parcines) e Lorenz Willeit (Bozner), costretti invece sugli spalti per recidività in ammonizione.

Promozione: Altavalsugana senza Anderle

Dura squalifica, da bene quattro giornate, comminata a Matteo Anderle, capitano dell’Altavalsugana, il quale - come scritto sul comunicato - «al minuto 39 del II tempo, in assenza di una possibile contesa del pallone, sferrava, con vigoria eccessiva, un calcio all'altezza del polpaccio di un giocatore avversario che gli porgeva la schiena proteggendo il pallone. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 38 prima parte del CGS, aggravata perché in quel momento capitano della propria squadra».

Punito anche Christian Trainotti dell’Alense, costretto a saltare le prossime due gare contro ViPo Trento e Settaurense; mentre Luca Bommassar (Calisio), Stefano Agostini (Borgo) e Simone Nodari (Nago Torbole) sconteranno le proprie squalifiche questo weekend.

Prima Categoria: tredici squalifiche totali

Espulsi nell’ultimo turno, assenti forzati nella prossima giornata: Matteo Lorenz (Fassa), Nicola Stolf (Porfido Albiano), Christian Baldessari (Vigolana), Nicolò Benedetti (Pergine), Tommaso Bertagnolli (Predaia), Martino Bronzini (Calcio Bleggio) e Elia Demichei (Sacco San Giorgio). A questa lunga lista si aggiunge poi il seguente, altrettanto corposo elenco di nomi costretti ai box domenica, causa recidività in ammonizione: Stefano Dellantonio (Fiemme), Endrjus Fiora (Marco), Simone Amistadi (Toblino), Enrico Callovini (Alta Anaunia), Fabiano Vettori (Alta Giudicarie) e Christian Bassetti (Calcio Bleggio).

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO