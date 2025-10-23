Coppa Italia: la finale sarà Comano Fiavé-Levico Terme

Il Comano Terme Fiavé sul velluto, il Levico Terme ai rigori. Sarà derby delle terme nella finale di Coppa Italia provinciale, in programma a metà dicembre. I giudicariesi, che hanno già vinto il trofeo regionale nella vecchia formula nel 2001 e sia quello provinciale che regionale nella stagione 2012/2013, si presenteranno all’appuntamento nelle vesti di temibile outsider, mentre i valsuganotti andranno a caccia della terza affermazione consecutiva, dopo i trionfi delle scorse due annate. Orsega ha portato la sfida, poi vinta dal Levico, ai calci rigore (foto Union Trento)

Comano Terme Fiavé in scioltezza, Benacense eliminata

La squadra di mister Ceraso, già forte dell’1-0 maturato a Ponte Arche nel match d’andata, concede il bis sul sintetico di località Mala, a Nago, superando con un gol per tempo una Benacense apparsa mai in grado di mettere realmente in difficoltà i gialloneri. Il dato dei corner, che è relativo ma aiuta a rendere l'idea, dice 12-0 in favore dei giudicariesi, che battono i rivani per la terza volta nel breve volgere di due settimane, tra Coppa (1-0 e 2-0) e campionato (2-1).

A sbloccare il punteggio è Giovannini, che all’8’ scaraventa in rete di potenza il pallone respinto da Bertè su un precedente tiro di Ajdarovski. Il numero 1 della squadra rivana è determinante in almeno altre tre occasioni nella ripresa, impegnato due volte dal vivace Pasini (tra i migliori in campo) e poi da Carli. È incolpevole, invece, sul diagonale ravvicinato di Poletti - favorito da un rimpallo - al 91’. Per il Comano Terme Fiavé, da segnalare anche un calcio di rigore fallito al 55’ (tiro alto) da Forcinella, chiamato a prendere il posto dell’infortunato Albertini a fine primo tempo.

L’occasione più ghiotta per la Benacense, invece, capita sui piedi di Chefiri, che nel finale trova però sulla propria strada l’attento Singh, abile nell’intervento di piede.

Orsega pareggia i conti, ma dal dischetto esulta il Levico

Non basta un gol di Orsega all’Union Trento per avere la meglio sul Levico Terme, che si era imposto di misura all’andata grazie a una rete di Dalla Valle. Il match di ritorno si apre nel segno della squadra di Melone: è il 5’ quando Orsega disegna una traiettoria perfetta dalla destra. Il pallone bacia il palo e poi termina la propria corsa in rete.

Il Levico invoca il rigore per un fallo di mano su un piazzato di Trevisan, ma l’arbitro lascia proseguire. Kodra è determinante sullo stesso Trevisan in apertura di ripresa, mentre la conclusione dalla linea dei 16 metri di Amorth si spegne sull’esterno della rete. L’ultima occasione dell’incontro è frutto di una punizione di Garcia, deviata in corner da Matrone.

Si va ai calci di rigore e la serie è interminabile: Salvadori, Dsiri e Malfer vanno a segno per l’Union Trento, trovando la replica di Dalla Valle, Bucci e Rinaldo. Poi sbaglia Pancheri, Dominguez invece è freddo. Paoli fa il suo e Francescon ha l’occasione per chiudere i conti, non sfruttata a dovere perché la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Si prosegue con i gol di Orsega, Garcia, Mallemace e Ferrari per l’Union Trento e di Cosentino, Vesco, Battisti e Ruiz per il Levico Terme. Matrone dice “no” a Rizzon: Viola gonfia la rete e dà il “la” alla festa dei gialloblù.

I tabellini delle semifinali - Gare di ritorno

BENACENSE – COMANO TERME FIAVÉ 0-2

RETI: 8’ pt Giovannini, 46’ st Poletti

BENACENSE: Bertè, Calcari, Ricciuti, Grossi (36’ st Rosa), Voltasio, Nardelli (32’ st Diallo), Risatti M. jr (17’ st Chefiri), Loyola, Berasi, Risatti M. sr (4’ st Ferraglia), Ciric. All. Bandera

COMANO TERME FIAVÉ: Singh, Carli, Giovannini (45’ st Sebastiani), Caliari, Fusari, Corradini (22’ st Raveane), Pasini, Bellin (25’ st Sottovia), Albertini (45’ pt Forcinella), Ajdarovski (1’ st Poletti), Cereghini. All. Ceraso

ARBITRO: Galli di Rovereto (Foulefack Jezong e Zomer di Rovereto)

NOTE: ammoniti Risatti M. jr, Loyola, Diallo (B), Bellin e mister Ceraso (C). Corner: 0-12. Recupero: 4’ + 4’. Al 10’ st Forcinella (C) fallisce un calcio di rigore.

UNION TRENTO – LEVICO TERME 9-9 d.c.r. (1-0)

RETE: 5’ pt Orsega

UNION TRENTO: Kodra, Vitti (24’ st Mallemace), Rizzon, Gretter (49’ st Dsiri), Paoli, Garcia, Comper (40’ st Malfer), Salvadori, Bernardi (14’ st Ferrari), Orsega, Ongaro (22’ st Pancheri). All. Melone

LEVICO TERME: Matrone, Viola, Cosentino, Vesco, Dominguez, Battisti, Trevisan (40’ st Ruiz), Rinaldo, Ambrosi (1’ st Francescon), Amorth (32’ st Bucci), Gerthoux (22’ st Dalla Valle). All. Manfioletti

ARBITRO: Schmid di Rovereto (Amistadi e Franceschetti di Arco Riva)

SEQUENZA RIGORI: per l’Union Trento Salvadori (gol), Dsiri (gol), Malfer (gol), Pancheri (parato), Paoli (gol), Orsega (gol), Garcia (gol), Mallemace (gol), Ferrari (gol), Rizzon (parato). Per il Levico Terme Dalla Valle (gol), Bucci (gol), Rinaldo (gol), Dominguez (gol), Francescon (alto), Cosentino (gol), Vesco (gol), Battisti (gol), Ruiz (gol), Viola (gol).