Ricorso Mori: per l’Union Trento si profila un ko a tavolino

Per l’ufficialità bisognerà aspettare il comunicato ufficiale del giudice sportivo, atteso per la giornata di giovedì e destinato a sancire la sconfitta a tavolino dell’Union Trento nel match di domenica scorsa (terminato 0-0) disputato a Mori. Santiago Garcia, il ricorso del Mori è legato alla sua posizione (foto Union Trento)

Per il Mori, però, maturerà con ogni probabilità una vittoria per 3-0 a tavolino, frutto del ricorso presentato dai tricolori nell’immediato dopo gara. Il reclamo, come riportato da ilT Quotidiano nell'edizione odierna, è legato alla posizione del giocatore dell’Union Trento Santiago Garcia, che a detta dei moriani non avrebbe ancora scontato in questa stagione la squalifica rimediata per recidiva in ammonizione al termine dello spareggio promozione perso dal Nago Torbole (l’ex squadra di Garcia) contro gli altoatesini del Gherdeina.

Il ricorso, stando ai fatti, appare legittimo e destinato ad andare a buon fine, in quanto Garcia non ha effettivamente scontato nella prima giornata del campionato in corso la squalifica rimediata in occasione dell'ultimo impegno della passata stagione (i risultati già omologati, però, rimarranno tali). Qualora il 3-0 a tavolino dovesse essere confermato, il Mori Santo Stefano salirebbe a quota 15 punti in classifica, portandosi al terzo posto a -4 dalla capolista Rovereto. L’Union Trento, invece, scenderebbe a 13 assieme al Termeno.

ECCELLENZA: RISULTATI ULTIMA GIORNATA E CLASSIFICA