Top-3 Prima Categoria

Prandini, il baby bomber Brugnara e Alta Giudicarie da copertina

In attesa del derby di domenica prossima, Condinese e Alta Giudicarie si prendono una grossa fetta della nostra top-3 di giornata al termine di una settimana (la scorsa) vissuta da protagoniste. Non è stato da meno il giovane cannoniere Sebastiano Brugnara, il giocatore da copertina del lanciato Val di Cembra.

1. MARCO PRANDINI (Attaccante, Condinese)

Gol decisivo nel match del «Pineta» vinto 2-1 in trasferta sul Pinzolo Valrendena. Doppietta, altrettanto decisiva, domenica scorsa contro il Toblino. I primi gol in campionato dell’attaccante canarino sono valsi sei punti alla capolista Condinese, che procede nella propria marcia trionfale, ancora a punteggio pieno: 9 partite disputate e altrettante vittorie.

2. SEBASTIANO BRUGNARA (Attaccante, Val di Cembra)

Sette gol messi a segno, che assieme ai sei del compagno di reparto Dennis Piffer fanno 13. Il classe 2007 del Val di Cembra è uno dei giocatori da copertina della neopromossa allenata da Marco Bertoncini, che naviga nei quartieri alti della classifica del girone B. Domenica scorsa, grazie al tennistico 6-0 rifilato all'Azzurra, è arrivato l’ennesimo successo casalingo (i cembrani non perdono in casa dal 26 maggio 2024, 0-1 contro il Cristo Re nell'ultima giornata del campionato di Seconda Categoria 2023/2024). È la seconda volta in stagione che il Val di Cembra mette a segno sei reti in un solo match: era già accaduto il 28 settembre scorso contro il Predaia, battuto 6-1.

3. SERGIO PELIZZARI (Allenatore, Alta Giudicarie)

Due gol messi a segno, a fronte dei zero subiti, che hanno fruttato 6 pesantissimi punti in classifica. La squadra allenata da Sergio Pelizzari – che è partita dalla difesa per costruire le proprie recenti fortune - ha vissuto la settimana perfetta e, nel breve volgere di quattro giorni, è risalita prepotentemente in classifica. Dopo il successo per 1-0 sul Sopramonte (gol di Vettori), la neopromossa Alta Giudicarie ha concesso il bis superando in trasferta (rete di Molesini) il Riva del Garda. Due indizi fanno una prova. E domenica c’è il derby con la capolista Condinese.

Autore
Luca Franchini
