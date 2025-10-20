Condinese ancora perfetta nell'A, Primiero sorprende nel B

Girone A

Condinese implacabile, nona vittoria di fila

La Condinese continua a dettare legge. Nove vittorie in altrettante giornate per i canarini, che superano anche il Toblino con un convincente 3-1. Protagonista assoluto Prandini, autore di una doppietta, mentre Casella chiude i conti. La formazione di Paolo Eccher resta così saldamente al comando, mentre dietro cambia qualcosa. Colpo pesante in chiave classifica del Pinzolo Valrendena, che passa 2-0 sul campo del Sacco San Giorgio e lo scavalca al secondo posto. Decisive le reti di Serafini e Tisi, che regalano agli ospiti una vittoria di grande solidità. Successo esterno anche per il Marco, che piega il Gardolo per 2-1 grazie ai gol di Fiora e Berardinelli.

Si ferma invece il Riva del Garda, battuto 1-0 dall’Alta Giudicarie con la firma di Molesini. Pareggio che non accontenta nessuno tra Sopramonte e Ledrense (1-1), mentre in coda il Tione conquista tre punti pesantissimi rimontando il Calcio Bleggio. Vantaggio ospite con Riccadonna, poi la riscossa con Filkoski e Fioroni per il 2-1 finale. I bleggiani scivolano così all’ultimo posto.

L’Invicta Duomo ritrova ossigeno e fiducia imponendosi 1-0 sull’Aldeno grazie a un rigore trasformato da Gregori in avvio di gara. Continua a correre anche il Castelsangiorgio, che centra la seconda vittoria consecutiva regolando 1-0 il Pieve di Bono.

Girone B

Primiero capolista, Fiemme e Bassa Anaunia restano in scia

Non si ferma la favola Primiero. La capolista continua a stupire e si impone 2-0 sull’Ortigaralefre grazie alle firme di Bettega e Antermite. Ma la concorrenza non molla. A un solo punto di distanza restano Fiemme e Bassa Anaunia. I fiemmesi superano 2-1 il TNT Monte Peller con Baldini e Capra, mentre la Bassa Anaunia fa suo il derby contro l’Alta Anaunia con un gol decisivo di Voltolini nel primo tempo. A tre lunghezze dalla vetta spunta un'altra sorpresa. Il Val Cembra travolge 6-0 l’Azzurra. Show offensivo con la doppietta di Piffer, i sigilli di Brugnara, Sartori e Siusco, più un’autorete di Burlon che completa il tabellino.

Colpo importante anche della Vigolana, che passa 2-0 in casa del Pinè grazie alle reti di Nicolussi Paolaz su rigore e Camazzola. Goleada del Telve, che ne rifila 5 al Predaia, mentre lo spettacolo non manca tra Pergine e Audace, 2-2 il finale, con emozioni e reti da entrambe le parti. Delude il Porfido Albiano, sconfitto 3-1 in casa da un determinato Fassa.

