Tre anticipi al sabato sera per Eccellenza e Promozione

In campo a Riva alle 18, a Levico e Gabbiolo alle 20

Sabato sera di sicuro interesse per il calcio locale. Sono in programma infatti due anticipi in Eccellenza: alle 18 a Riva si gioca Benacense-Parcines e alle 20 tocca a Levico Terme-Comano Fiavè in viale Lido.

Un anticipo anche in Promozione, sempre alle 20: sul rettangolo di Gabbiolo si affrontano Vipo Trento e Athesis in un match inedito ma stimolante fra due undici protagonisti di una felice prima parte di girone d'andata. Il programma della serata:

a Riva del Garda. ore 18 BENACENSE-PARCINES arbitra Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto (assistenti Magli e Acquaroli di Trento);

a Levico viale Lido, ore 20 LEVICO TERME-COMANO FIAVE arbitra Lucia Sciarrillo di Merano (assistenti Senatore e Ijaz di Bolzano);

a Gabbiolo di Povo, ore 20 VIPO TRENTO - ATHESIS arbitra Santoprete di Trento (assistenti Benvenuto e Tonon di Trento).