Dure squalifiche per Manneh e Valle in Seconda Categoria

Anche questa domenica, pochi i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Non si può dire lo stesso, invece, per quanto riguarda quello di Seconda Categoria e le giovanili, in cui non sono mancate aspre squalifiche.

Eccellenza: due soli stop

Una gara di stop comminata a Matteo Cosentino del Levico Terme, così come a Jonas Engl (Valle Aurina), per recidività in ammonizione.

Promozione: tre squalifiche totali

Costretto ad una gara ai box Daniel Chesani (Calisio), a cui si aggiungono: Joao Ferreira (Anaune Val di Non) e Samuele Bergamo (Nago Torbole), alla quinta ammonizione consecutiva, che salteranno il prossimo turno di campionato.

Prima Categoria: una sanzione da due gare

Comminate due gare a Francesco Valenti (Alta Giudicarie), mentre una sola a: Alberto Tamanini (Azzurra), Andrea Serafini (Pinzolo Valrendena), Crysthian Souza (Castelsangiorgio), Lorenzo Meneghelli (Riva del Garda).

Seconda Categoria: due severi provvedimenti

Inibito a svolgere ogni attività, fino al prossimo 16 dicembre, Amadou Manneh della Polisportiva Oltrefersina. «Il tesserato - si legge sul comunicato del Giudice Sportivo - colpiva prima con una manata e, successivamente, con un pugno in pieno volto un giocatore avversario, dando vita a una mass confrontation tra le due squadre. In questo contesto, egli tentava a più riprese di rianimare lo scontro e veniva allontanato dal terreno di gioco solo grazie all’intervento dei compagni di squadra, causando un’interruzione della gara di alcuni minuti. Tale condotta integra la violazione dell’art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva. La gravità e la reiterazione della stessa impone una quantificazione della sanzione in misura eccedente il minimo edittale».

Squalificato per cinque giornate Daniele

Valle (Alpe Cimbra), il quale - riportando le parole del Giudice - «A gioco fermo colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario e, a seguito del conseguente provvedimento di espulsione, si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara con un’espressione ingiuriosa. Tale condotta integra la violazione degli artt. 36, comma I, lett. a), e 38 del codice di Giustizia Sportiva».

Giovanili: tre dure sanzioni

Tra le fila degli Juniores Élite, una squalifica da tre gare imposta a un giocatore della Garibaldina, il quale: «Il tesserato si rivolgeva ripetutamente nei confronti del Direttore di gara con espressioni irriguardose e ingiuriose. Tale condotta integra la violazione dell’art. 36, comma I, lett. a), del codice di Giustizia Sportiva»; è una da cinque gare, a un giocatore del Lavis. Costui: «al termine della gara, colpiva con un pugno al viso un giocatore avversario, dando vita a una mass confrontation tra le due squadre. Tale condotta integra la violazione dell’art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva».

Infine, tra gli Under 17 Élite, comminate quattro gare di stop a un giocatore del Pinzolo Valrendena, il quale: «dopo aver commesso un fallo ai danni di un avversario, lo colpiva con una testata al petto. Tale condotta integra la violazione dell’art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva».