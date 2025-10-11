Rovereto, prova del nove contro il rilanciato Lavis

Il turno di metà andata propone anche un test probante per il Termeno che attende la Virtus Bolzano. A Comano ancora sfida con la Benacense

Settima giornata d'andata in Eccellenza regionale. Un turno che proverà a schiarire l'orizzonte di un campionato assai equilibrato, con tre capolista tutte più o meno inaspettate e le favorite della vigilia protese alla rincorsa dopo un avvio al rallentatore. Il match del giorno è quello di Termeno dove i locali attendono una Virtus Bolzano fin qui non troppo convincente ma tutto da seguire si preannuncia pure il match del Quercia fra Rovereto e Lavis, due compagini che invece scoppiano di salute. Vediamo comunque nel dettaglio, gara per gara, cosa propone il pomeriggio domenicale (calcio d'inizio ore 15,30). Importante banco di prova per il Rovereto (foto Leo Hodaj)

COMANO TEMRME FIAVÉ-BENACENSE: tre giorni dopo il faccia a faccia di Coppa, ancora loro. Mercoledì ha prevalso l'undici di Ceraso di stretta misura ma vuol dir poco perchè il campionato fa sempre storia a sè. Sia l'una che l'altra poi vengono da due successi corroboranti e non vogliono perdere il filo. Arbitrerà Luca Schmid di Rovereto.

ROVERETO-LAVIS: sfida fra le più in forma del lotto. Le zebrette (come si diceva una volta) a suon di risultati eclatanti sono addirittura salite in vetta; il Lavis non è da meno e con tre affermazioni di fila non solo ha allontanato i cattivi presagi ma sta ricominciando a pensare in grande, sospinta da un rinato Devigili. Insomma classico match da tripla e prova verità per la capolista. Arbitrerà Andrea Scomparin di Trento.

BOZNER-MORI SANTO STEFANO: seconda trasferta di fila i tricolori di Colpo che hanno l'opportunità di avvicinare ancor più la vetta; ma il Bozner dopo la prima caduta stagionale ha sete di riscatto e in casa finora non ha sbagliato una virgola. Occhio dunque. Arbitrerà Massimiliano Pellegrin di Bolzano.

PARCINES-SAN GIORGIO: gara delicata fra due compagini che hanno zoppicato tutto il mese di settembre e domenica si sono finalmente tirate su. Ora serve continuità e dunque intanto la parola d'ordine è: guai perdere! Arbitrerà Marco Mulachiè di Bolzano.

BRIXEN-SAN PAOLO: i brissinesi non hanno ancora vinto in casa, idem i bassoatesini in trasferta. Per entrambe le formazioni un'occasione per sbloccarsi, specie guardando una classifica che sta diventando meno serena di giornata in giornata. Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto.

VALLE AURINA-LEVICO TERME: sette punti in tre uscite per la squadra di Manfioletti che risale la fila a grandi passi e nel frattempo ha vinto pure in Coppa. Nondimeno la trasferta in Valle Aurina nasconde insidie perchè i locali vengono da una sconfitta e sul campo amico non hanno mai perso finora. Arbitrerà l'interregionale Manuel Zambelli di Lodi.

TERMENO-VIRTUS BOLZANO: per la formazione di casa urge riscatto dopo il duro capitombolo di Levico ma certo la Virtus è il peggiore degli avversari da incontrare, specie adesso che un eventuale risultato negativo la spingerebbe lontana dalla vetta della graduatoria. È anche sfida fra il miglior attacco e la miglior difesa. Arbitrerà Marco Ghiurca di Torino.

UNION TRENTO RAVINENSE-GHERDEINA: vuole fortissimamente tornare a sorridere il team di Melone dopo tre uscite senza vittoria fra campionato e Coppa. E la sfida col Gherdeina che nelle ultime tre settimane ha collezionato altrettante sconfitte parrebbe proprio giungere a puntino. Pronostico secco, però attenzione... Arbitrerà Lucia Sciarillo di Merano.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA