La Rotaliana in trasferta alla Mala per difendere il primato

Cinque vittorie e una sola sconfitta: questo il bottino che ha permesso alla Rotaliana di scavalcare l’Anaune e assumere comando del campionato di Promozione dopo sei giornate dal suo inizio. Ora, però, ai biancocelesti spetta il compito più difficile, ossia riconfermare da subito la propria egemonia e blindare il quinto successo consecutivo, domenica alla Mala contro il Nago Torbole. E, a giudicare dalle statistiche, non sarà una passeggiata per la formazione di Mezzolombardo, che contro gli altogardesani non vince in campionato dal 29 ottobre 2022, a datare dal quale ha racimolato solamente un punto nei cinque seguenti incontri (un pareggio e quattro successi per il Nago). Ma, al netto di ogni dato, come si è visto più volte, alla fine sarà il campo ad emettere la sua sentenza.

A Molveno non avrà vita facile nemmeno l’Anaune che, per assicurarsi di mantenere quantomeno la distanza attuale dai cugini rotaliani (nel caso di loro vittoria), sarà costretta ad avere la meglio sul temibile MolvenoSpor di Mariotti che, più volenteroso che mai di conservare la quarta posizione in classifica, come ha già dimostrato contro la ViPo, in casa propria sa essere un avversario davvero scomodo. Luka Jano dell'Arco

Tempo di riscatto invece per il Calisio, atteso sabato sera al Mutinelli dall’Alense, sulla quale ha avuto la meglio negli ultimi tre incontri in campionato, alla ricerca di un risultato positivo che interrompa al più presto il digiuno iniziato due giornate fa, che ha parzialmente inficiato il brillante avvio di stagione dell’undici di Laratta. Nel caso di successo dei lagarini, si realizzerebbe il loro sorpasso in graduatoria ai danni dei grigiorossi, attualmente in quinta posizione a quota 10, con ben sei squadre dietro di loro nell’arco di soli due punti.

Tra di esse, l’Aquila Trento, in netta ripresa nelle ultime due gare, davanti alla quale si materializza già un altro importante test, al Talamo, teatro questa domenica del sentito derby contro la ViPo, che non andava in scena in Promozione dal lontano ottobre 2017, in cui a spuntarla furono proprio gli azulgrana.

A Calliano l’Athesis sembra essere intenzionato a prendersi altri tre punti contro l’Altavalsugana, dopo la scorsa vittoria contro il Calisio, che l’ha riportato a muovere la propria classifica dopo tre giornate a secco. La stessa cosa vale per la Settaurense, che in casa dell’Avio (ancora penultimo insieme ai gialloneri) spera di tornare a prelevare la piena posta in palio per la terza volta in questa stagione.

Infine, dopo aver frenato la capolista lo scorso weekend, domenica il Dro Cavedine avrà un cliente assai più abbordabile, la Garibaldina, ultima della classe, mentre a Borgo l’Arco di mister Bridi cercherà di rifarsi dopo la sconfitta subìta a Mezzolombardo.

Le terne arbitrali:

ALENSE – CALISIO: Barozzi di Rovereto (Nasca e Trentini di Trento)

AQUILA TRENTO – VIPO TRENTO: Sacquegna di Trento (Canali e Mehilli di Trento)

ATHESIS – ALTAVALSUGANA: Loperfido di Bolzano (Maglio di Bolzano e Losso di Merano)

AVIO – SETTAURENSE: Balzano di Bolzano (Kofler di Bolzano e Bisacchi di Merano)

BORGO – ARCO: Cipriani di Rovereto (De Carli di Rovereto e Macrì di Trento)

DRO CAVEDINE – GARIBALDINA: Claus di Trento (Zomer di Rovereto e Tonon di Trento)

MOLVENOSPOR – ANAUNE VAL DI NON: Spampinato di Trento (Azam di Arco Riva e Muraviev di Trento)

NAGO TORBOLE – ROTALIANA: Bravi di Trento (Giovannini di Rovereto e Marangio di Trento)

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMA GIORNATA E CLASSIFICA