Dure squalifiche per Dolzani e Lanzafame dei Solteri San Giorgio

Calma piatta nei due massimi campionati regionali, con addirittura nessuna squalifica nell’ultima giornata di Eccellenza, e soltanto una (per recidività in ammonizione) in quello di Promozione. Scendendo di categoria, spiccano invece le cinque aspre sanzioni comminate tra la Seconda Categoria e le Giovanili.

Promozione: acque calmissime

Solamente una squalifica, la prima del campionato per recidività in ammonizione, ai danni di Soufiane Srhiri della ViPo Trento, che salterà il derby con l’Aquila di domenica prossima.

Prima Categoria: sette espulsi

Una gara di stop a: Marco Cozzatti (Condinese), Davide Zoller (Marco), Lorenzo Armani (Alta Giudicarie), Amedeo Leonardi (Ledrense), Daniel Svaldi (Pine), Pietro Bonomi (Toblino Calcio), Manuel Cappelletti (Vigolana).

Seconda Categoria: brutta tegola per i Solteri

Inflitte due severe squalifiche a due giocatori dei Solteri San Giorgio, in seguito alla gara di domenica contro il Castelcimego. Si tratta di Manuel Dolzani (out per tre gare), che - come si legge sul comunicato del Giudice Sportivo - «scalciava volontariamente un giocatore avversario a palla lontana; la condotta integra la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva»; e di Michele Lanzafame (out per quattro gare), il quale «a seguito dell'espulsione del compagno di squadra, rivolgeva reiterate frasi offensive nei confronti del direttore di gara; reiterava tale condotta anche a fine partita. La condotta complessivamente considerata si pone in violazione dell'art. 36, comma1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva».

Inoltre, comminate due giornate di fermo a Wadi Bouziane del Mezzocorona che «a gara terminata, urlava frasi irriverenti all'arbitro».

Giovanili: tre aspre sanzioni

Una grossa squalifica nel campionato Juniores Elite, da ben cinque giornate di stop, inflitta a un giocatore della Bassa Anaunia, il quale «al termine della gara sferrava un pugno nei confronti di un avversario, così generando una mass confrontation con altri giocatori e dirigenti delle due squadre; tale condotta violenta integra la violazione di cui all'art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva».

Tra le fila degli under 15 provinciali, invece, due grosse sanzioni per altrettanti membri della rosa dell’Invicta Duomo. Uno dei due, squalificato addirittura per sette giornate, perché «all'atto dell'espulsione (per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario), tardava ad abbandonare il terreno di giuoco e si rivolgeva al direttore di gara con frasi gravemente ingiuriose e irriguardose. Tali condotte integrano le violazioni di cui agli articoli 38 prima parte e 36 comma 1 lett. A) del CGS»; l’altro estromesso dai campi per tre gare poiché «all'atto dell'espulsione e prima di abbandonare il terreno di giuoco, si rivolgeva all'arbitro con frasi irriguardose. La condotta integra la violazione di cui all'art 36 comma 1 lett a) del CGS. Il tenore complessivo della stessa consente di attenuare la sanzione al di sotto del minimo previsto dalla norma citata».

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato