Il Toblino completa l’opera e supera il Tione in trasfera

Il Toblino completa l’opera e vince a Tione la partita valevole per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria (girone A), interrotta al 20’ del primo tempo (il 20 settembre scorso) a causa di un infortunio occorso al direttore di gara.

Il match era stato sospeso sul risultato di 1-0 in favore della squadra di mister Pittalis, che era andata a segno con Daldoss al 15’, su assist di Bellapianta. Quest’ultimo è protagonista anche della seconda parte della sfida, andata in scena ieri sera.
Bellapianta, infatti, confeziona l’assist che vale il raddoppio, messo a segno da Aldi Gjevori al 61’, per lo 0-2 finale in favore del Toblino, salito così a quota 8 punti in classifica. Il Tione, invece, rimane fermo a 3.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CLASSIFICA AGGIORNATA E CLASSIFICA

Autore
Luca Franchini
Classifica

Prima Categoria: Girone A
SquadraPG
Condinese186
Sacco S.Giorgio166
Pinzolo Valrendena156
Riva del Garda146
Marco126
Pieve di Bono86
Sopramonte86
Toblino Calcio86
Gardolo66
Aldeno56
Invicta Duomo56
Ledrense46
Castelsangiorgio46
Alta Giudicarie36
Tione36
Calcio Bleggio26

