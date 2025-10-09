Semifinali di Coppa: Levico e Comano si aggiudicano il 1° round

Due vittorie di misura, due successi griffati dalle reti di Dalla Valle e Sottovia, che consentono rispettivamente al Levico Terme e al Comano Fiavé di aggiudicarsi il primo round delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Il discorso qualificazione, però, rimane aperto, in vista delle sfide di ritorno in programma il 22 ottobre. Levico e Ravinense si erano già sfidate in campionato 10 giorni fa (foto Union Trento)

Il Levico di Manfioletti vince ancora

Per la seconda volta nel breve volgere di dieci giorni, il Levico Terme supera l’Union Trento e dà seguito ai successi conquistati nelle ultime due giornate di campionato, conquistati ai danni della formazione di mister Melone e del Termeno. Due indizi fanno una prova, si dice. Il terzo, ovvero la vittoria di Coppa, fa da certificato di garanzia: i gialloblù termali sono pronti a recitare il ruolo che era stato assegnato loro alla vigilia dell’inizio della stagione 2025/2026.

Il Levico Terme fa sua la gara d’andata, disputata sul campo di viale Lido, grazie alla rete siglata da Dalle Valle al 10’, che raccoglie un cross di Amorth e batte Kodra, bravo a respingerne la prima conclusione, ma poi superato dalla seconda.

I padroni di casa colpiscono pure un palo con Ambrosi, ottimamente imbeccato dall’autore del gol partita, mentre nel finale di primo tempo si fa vedere anche l’Union Trento: la conclusione ravvicinata di Garcia è neutralizzata da Matrone, mentre il successivo tiro dal limite di Malfer termina la propria corsa sul fondo.

Nella ripresa sono gli ospiti a produrre le occasioni più ghiotte: prima Orsega sfiora il palo alla destra di Matrone, poi Comper fa tremare la traversa. Il Levico prova a replicare con Ambrosi, respinto da Kodra, che nei minuti conclusivi viene graziato da Gerthoux: l'attaccante della squadra di casa si presenta a tu per tu con il portiere avversario e alza troppo la mira. I giochi sono ancora apertissimi.

Sottovia riporta il sorriso in casa Comano Fiavé

Vincere fa sempre bene al morale ed è ciò di cui il Comano Terme Fiavé aveva bisogno dopo il ko maturato domenica in casa del San Giorgio. I gialloneri giudicariesi aprono nel migliore dei modi la settimana caratterizzata dal doppio confronto con la Benacense, che sarà avversaria della squadra di mister Ceraso anche tra tre giorni in campionato.

In quell’occasione, alle Rotte di Ponte Arche, in palio ci saranno 3 punti pesanti per la classifica. Intanto Giovannini e compagni si godono la bella vittoria conquistata nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

A decidere le sorti dell’incontro è Sottovia, che al 19’ impegna Bertè con una bella conclusione dalla sinistra, per poi superarlo due minuti dopo con un tiro potente e preciso, che bacia la traversa e termina la propria corsa in rete.

Poco dopo Nardelli salva in extremis il pallone indirizzato in porta da Albertini, messo nelle condizioni di battere a rete da un errore di Voltasio. Al 31’, invece, è il palo a graziare la Benacense e a respingere l’incornata di Corradini su assist dell’ispirato Sottovia.

La ripresa non regala particolari spunti di cronaca, se non una conclusione ribattuta di Cereghini. Il risultato non cambia più. Sorride il Comano Terme Fiavé, ma i giochi rimangono aperti. Termali e rivani, intanto, si danno l’appuntamento per domenica.

I tabellini delle semifinali

LEVICO TERME – UNION TRENTO 1-0

RETE: 10’ pt Dalla Valle

LEVICO TERME: Matrone, Viola, Palushi, Vesco, Dominguez, Battisti (48’ st Pedri), Francescon, Rinaldo, Ambrosi (44’ st Paganelli), Amorth (13’ st Trevisan), Dalla Valle (13’ st Gerthoux). All. Manfioletti

UNION TRENTO: Kodra, Eccheli (1’ st Rizzon), Dsiri, Gretter, Paoli, Orsega, Ongaro (10’ st Comper), Pancheri (22’ st Vitti), Salvadori (26’ st Bernardi), Garcia (41’ st Ferrari), Malfer. All. Melone M.

ARBITRO: Scomparin di Trento (De Carli di Rovereto e Magli di Trento)

NOTE: ammoniti Palushi (L), Ongaro e Garcia (U)

COMANO TERME FIAVÉ – BENACENSE 1-0

COMANO TERME FIAVÉ: Negri, Carli, Giovannini (43’ st Sebastiani), Caliari, Corradini, Raveane (23’ st Fusari), Risatti (15’ st Pasini), Cereghini, Albertini (37’ st Berlanda), Sottovia, Bellin. All. Ceraso

BENACENSE: Bertè, Nardelli, Berasi (36’ st Ricciuti), Voltasio, Scirè, Carella, Bosetti (1’ st Risatti jr), Ferraglia (15’ st Pellegrini), Chefiri (25’ st Rosa), Grossi, Calcari (11’ st Ciric V.). All. Bandera

ARBITRO: Sacquegna di Trento (Acquaroli e D’Alterio di Trento)

NOTE: ammoniti mister Ceraso, Caliari, Raveane, Cereghini, Bellin (CF), Voltasio, Carella e Bosetti (B)