Gol pesanti per capitan Butterini, Paradisi e Damjan Filkoski

Ci sono gol belli e meno belli. Poi ci sono i gol pesanti, quelli che portano punti in classifica e che possono segnare le sorti di una stagione. Di indubbio valore e significato sono le reti messe a segno nello scorso weekend dal capitano della Condinese Daniele Butterini, dal bomber dell’Ortigaralefre Matteo Paradisi e dall’attaccante del Tione Damjan Filkoski.

1. DANIELE BUTTERINI (Condinese)

Il gol del capitano è valso alla capolista la vittoria nel derby con il Pieve di Bono. Una marcatura seguita dall’abbraccio con il mister Paolo Eccher, recentemente colpito da un doloroso lutto familiare. Una rete che, dunque, va al di là di quanto prodotto ai fini della classifica. La Condinese, intanto, prosegue nel suo percorso netto, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate.

2. MATTEO PARADISI (Ortigaralefre)

Sei gol nelle prime sei giornate di campionato, che sono valsi altrettanti punti all’Ortigaralefre. Matteo Paradisi è l’uomo simbolo della squadra di mister Yuri Floriani, che domenica scorsa ho colto il primo successo stagionale superando 2-0 il Piné, una diretta concorrente alla salvezza. Le due reti hanno portato entrambe la firma di Paradisi, che aveva marchiato anche i pareggi contro Fassa (1-1), Tnt Monte Peller (1-1) e Porfido Albiano (2-2 con doppietta). Più decisivo di così...

3. DAMJAN FILKOSKI (Tione)

Fu lui a siglare la doppietta che, nella passata stagione, regalò alla squadra la salvezza, maturata grazie al 2-1 conseguito all’ultima giornata sul campo della Baone. È stato lui, domenica scorsa, a mettere a segno il gol partita nel delicato derby con l’Alta Giudicarie: una rete che è valsa i primi tre (fondamentali) punti al Tione, che ora deve cercare di cambiare marcia.