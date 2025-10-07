Termeno, Bozner e Rovereto provano a rompere gli equilibri

L'inedito trio guida una classifica quanto mai corta e fluida, nella quale paradossalmente mancano i pareggi: solo 9 in 48 gare. Brilla il Mori, si risvegliano Parcines e San Giorgio

Dopo sei turni non c'è più alcuna squadra imbattuta in Eccellenza. Gli scontri incrociati al vertice hanno infatti portato la prima sconfitta stagionale a Termeno e Bozner, battistrada cadute rispettivamente a Levico e Rovereto. Vengono così cancellati gli ultimi zero nella casellina delle gare perse ma alle due altoatesine resta il primato condiviso ora coi bianconeri di Giovanazzi, sempre più lanciati da tre successi consecutivi. Il Rovereto esulta ed aggancia la vetta della classifica (foto Leo Hodaj)

Si consolida dunque la supremazia delle compagini che hanno variato al minimo i propri organici durate la sessione di mercato estivo, quasi a ricordare a tutti che la ricerca dell'amalgama e di una nuova fisionomia di gioco è operazione complessa, che richiede tempo e costa punti.

Dietro il terzetto a quota tredici punti, che viaggia a +1 in media inglese e sfoggia gli unici reparti offensivi già capaci di raggiungere e/o superare la doppia cifra, si propone il Mori che ha superato in trasferta il Gherdeina facendo esordire i rinforzi dell'ultima settimana, Cesarini Sforza e l'italo nigeriano Egharevba. Due colpi che dimostrano quanta voglia di far bene ci sia in casa neroverde dopo la stagione di alti e bassi che ha fatto seguito alla breve avventura in quarta serie.

Scalando di un altro punticino la graduatoria si trovano in quinta piazza, appaiate, Virtus Bolzano e Union Trento Ravinense uscite dallo scontro diretto senza reti e soprattutto senza danni, con l'unico pareggio della domenica. E a proposito di segni ics, non si può non notare come si stiano rivelando la merce rara del periodo pur in una situazione caratterizzata dall'equilibrio più spinto e dalla compressione della fila (sedici squadre in nove punti): sulle 48 gare fin qui giocate soltanto 9 sono quelle terminate in pareggio, un dato statistico quanto mai sorprendente.

Arrivando a quella che è la pancia della classifica si ritrovano fianco a fianco Lavis e Benacense, entrambe sorridenti per aver raccolto in casa la terza affermazione stagionale ai danni di Brixen e Valle Aurina, rilanciandosi sia come posizione che soprattutto nel morale.

In coda infine va registrato la botta di vita di Parcines e San Giorgio che, partite malissimo, rischiavano di rimanere addirittura staccate sul fondo della fila. Quando l'acqua ha raggiunto il mento hanno invece saputo reagire e, seppur restando nelle sabbie mobili, hanno contribuito ad accorciare ancor più la classifica tirando nel marasma pure le loro vittime, le boccheggianti San Paolo e Comano Fiavé.

