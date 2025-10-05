Il Trento non va oltre il pari anche con la Pro Patria

Il Trento rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria (manca dalla prima giornata) e conquista appena un punto sul campo della Pro Patria nell’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, al termine di una sfida intensa e combattuta. Sotto per due volte, la formazione di mister Tabbiani, però, ha avuto la forza di reagire e trovare il pareggio grazie alle reti siglate da Capone e Giannotti.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Fiamozzi e Meconi, alla prima da titolare. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Dalmonte e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Dopo dieci minuti ci prova per prima la Pro Patria con la conclusione di Udoh. La risposta gialloblù non tarda ad arrivare e si concretizza pochi istanti più tardi con la girata di Cappelletti che non inquadra però lo specchio della porta. Al 21’ il Trento trova il vantaggio con Pellegrini, ma la rete viene annullata dall’arbitro per posizione di fuorigioco. È ancora l’attaccante aquilotto protagonista un minuto più tardi, quando supera due avversari e calcia verso la porta trovando però la chiusura di Motolese. Con il passare dei minuti cresce la formazione trentina che si costruisce più occasioni: al 25’ Aucelli calcia dal limite trovando la deviazione in angolo di Rovida, mentre poco dopo Dalmonte conclude ma senza inquadrare la porta. Nel miglior momento del Trento è però la Pro Patria a passare in vantaggio al 32’ con Udoh. La squadra di Tabbiani non si disunisce e al 39’ torna a farsi pericolosa con la conclusione di Dalmonte che sfiora il palo.

La ripresa si apre con la Pro Patria che trova il raddoppio con Citterio, ma la rete viene annullata per un fallo commesso ai danni di Tommasi, decisione poi confermata dopo il consulto al Fvs. Pochi minuti più tardi il Trento ristabilisce la parità grazie alla rete siglata da Capone che insacca dagli undici metri e riporta in equilibrio il match. La partita vive di continui capovolgimenti di fronte e così i padroni di casa tornano in vantaggio poco dopo con la rete di Mastroianni. La reazione trentina non tarda ad arrivare: al 67’ Dalmonte scappa sulla fascia e pesca Giannotti che di testa insacca per il 2-2. Qualche minuto più tardi è invece la squadra di Greco a colpire un palo con la conclusione di Citterio. Nel recupero il Trento si rende più volte pericoloso: prima con Chinetti e poi con Giannotti ma l’estremo difensore di casa impedisce ai gialloblù di esultare. Con questo pareggio il Trento sale ad otto punti in classifica al dodicesimo posto in coabitazione con l’Arzignano Valchiampo. Gli aquilotti torneranno in campo lunedì 13 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco dove affronteranno la Pro Vercelli per l’ottava giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

AURORA PRO PATRIA - TRENTO 2-2 (1-0)

RETI: 33’pt Udoh, 12’st Capone (rig), 19’st Mastroianni, 22’st Giannotti

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Mora (39’st Reggiori), Masi, Motolese (43’pt Travaglini); Giudici, Ferri (39’st Schiavone), Di Munno, Citterio (29’st Bagatti), Dimarco; Mastroianni, Udoh (29’st Renelus). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Orfei, Aliata, Auci, Frattini. Allenatore: Leandro Greco

TRENTO (4-3-3): Tommasi, Triacca, Cappelletti, Fiamozzi, Meconi (13’st Maffei); Giannotti, Fossati (13’st Sangalli), Aucelli (38’st Mehic); Dalmonte (29’st Chinetti), Pellegrini, Capone (38’st Benedetti). A disposizione: Rubboli, Malinverni, Fontana, Trainotti, Ebone, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Giacomo Rossini della Sezione di Torino

ASSISTENTI: Mario Chichi di Palermo e Giovanni Battista Citarda di Palermo

QUARTO UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma

OPERATORE FVS: Matteo Taverna di Bergamo

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 28’pt Giannotti, 38’pt Ferri, 20’st Mastroianni, 22’st Udoh, 26’st Triacca, 29’st Greco (dalla panchina), 48’st Dimarco. Recupero: 2’+7’. Spettatori: 700 circa

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

