Trento, con la Pro Patria servono punti

La squadra di Tabbiani torna in campo. Il fischio d’inizio della partita contro la Pro Patria, valida per l’ottavo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Carlo Speroni, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono dodicesimi con sette punti in coabitazione con le Dolomiti Bellunesi, mentre, i lombardi sono diciannovesimi con tre punti. Per l’ottava partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara Barlocco, Muca, Corradi, Miranda, Corallo e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fiamozzi (1993); Davide Fontana (2007); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza197
Lecco177
Union Brescia158
Inter Under 23147
Alcione Milano147
Albinoleffe117
Pergolettese118
Virtus Verona97
Pro Vercelli97
Giana Erminio98
Arzignano87
Renate87
Trento77
Dolomiti Bellunesi77
Lumezzane68
Novara57
Ospitaletto57
Cittadella57
Pro Patria37
Triestina-97

