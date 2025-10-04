Trento, con la Pro Patria servono punti

La squadra di Tabbiani torna in campo. Il fischio d’inizio della partita contro la Pro Patria, valida per l’ottavo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Carlo Speroni, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono dodicesimi con sette punti in coabitazione con le Dolomiti Bellunesi, mentre, i lombardi sono diciannovesimi con tre punti. Per l’ottava partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara Barlocco, Muca, Corradi, Miranda, Corallo e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fiamozzi (1993); Davide Fontana (2007); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni