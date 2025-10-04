Domenica di sfide incrociate. Virtus e Levico cercano conferme

Per le capolista Bozner e Termeno trasferte cariche di insidie

Sono le sfide incrociate fra le prime cinque della fila il piatto forte dell'Eccellenza regionale che giunge domenica al suo venti per cento di strada. Al Quercia la terza in classifica ospita la capolista Bozner, a Bolzano la Virtus affronta l'Union Trento con cui condivide la quarta piazza, a Levico il riemergente team di Manfioletti testa l'altra capolista Termeno.

Una giornata insomma tutto fuorché banale, i cui esiti probabilmente schiariranno le idee sulla reale portata della graduatoria scaturita dopo il primo mese di gare. Il cannoniere del Levico Marco Bucci in stacco aereo (foto Union Trento)

Ma non è tutto qua il programma del giorno, c'è pure da vedere come reagirà il San Giorgio alla crisi che lo attanaglia dall'avvio della stagione, lo stesso dicasi per il Parcines e ultimamente pure per la Benacense che non batte un colpo da tre turni. Vediamo allora nel dettaglio, gara per gara, cosa propone il pomeriggio domenicale (calcio d'inizio ore 15,30)

BENACENSE-VALLE AURINA: tre sconfitte di fila e nessun gol per il team di casa che ha complicato classifica e morale e chiede strada anche alla matricola pusterese, che in trasferta ha raccolto finora un solo punticino. Arbitrerà Matteo Caretto di Merano.

ROVERETO-BOZNER: i bianconeri vanno alla ricerca di conferme dopo una serie di risultati eclatanti, il bolzanini sono una delle due squadre che ancora sfoggiano lo zero nella casellina delle sconfitte. Insomma classico match da tripla. Arbitrerà Scarantino di Merano.

GHERDEINA-MORI S.S.: cammino perfetto sul campo amico per i gardenesi che hanno saputo mietere vittime illustri. I tricolori di Colpo dovranno prestare dunque grande attenzione anche se in settimana hanno rimpolpato la rosa con due colpi di mercato. Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto

SAN GIORGIO-COMANO FIAVE': gara che vale ben più dei tre punti in palio visto lo stato di forma precario di entrambe. Pomeriggio delicato pure per il tecnico Favero del San Giorgio che in caso di nuova defaillance rischia il posto. Arbitrerà Massimiliano Pellegrin di Bolzano

LAVIS-BRIXEN: dopo i balbetii di inizio stagione pare aver imboccato la strada giusta l'undici rossoblù reduce da due successi di fila. Meno brillante la condizione del team di Bressanone che si sta specializzando nei pareggi e anche stavolta ci metterebbe la firma. Arbitrerà Emanuele Arturo Sacquegna di Trento

LEVICO TERME-TERMENO: la cura Manfioletti ha riportato credibilità e fiducia in riva al lago dove si attende una riconferma importante al cospetto dell'imbattuta co-capolista Termeno. E' il momento delle verità per entrambe che in questi novanta minuti dovranno dimostrare qual sia la verità sul loro conto. Arbitrerà l'interregionale Mattia Pastori di Busto Arsizio.

SAN PAOLO-PARCINES: per la formazione di casa una vittoria e un pareggio sul campo amico mentre il Parcines versione esterna ha raccolto tutti e tre i punti che ha, grazie ad un'unica vittoria all'esordio. Arbitrerà Mattia Tinelli di Verona

VIRTUS BOLZANO-UNION TRENTO RAVINENSE: prova del nove per la Virtus che fra un alto e basso si è rimessa sulla scia giusta e vuole fortissimamente confermarsi. Idem per i trentini di Melone scaraventati in alto da tre vittorie forse impreviste ma ridimensionati domenica scorsa nella sfida col Levico. Arbitrerà Aleksej Galic di Arco/Riva.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA