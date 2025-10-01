Termeno e Bozner: la strana coppia non si ferma più

Bene la Virtus che avvicina il podio, si sblocca il Levico mentre continua il calvario del San Giorgio

Ci sono volute cinque giornate e due allenatori ma alla fine è arrivato il primo successo del Levico, una delle favorite d'ufficio dell'Eccellenza 25/26. Battendo col punteggio più classico l'ambiziosa quanto attrezzata Union Trento Ravinense, il team ora guidato da Stefano Manfioletti ha lasciato finalmente quella strana e scomoda ultima piazza dando il là alla rimonta che un po' tutti si aspettano vista della rosa a disposizione. Un organico che è frutto di una campagna estiva roboante e incentrata, contrariamente al passato più recente, sui nomi dei top player locali. In verità la "scelta autarchica" è andata ridimensionandosi cammin facendo e gli ingaggi di giocatori spagnoli e argentini non sono mancati e qualcuno ancora verrà aggiunto a giorni (si dice sia in arrivo un altro difensore centrale da fuori). D'altronde il mercato regionale lamenta una carenza assai marcata di qualità e spesso finisce che per le nostre società guardare oltre confine risulti più conveniente anche economicamente.

Una politica che certamente non hanno sposato le due altoatesine che in questo momento guidano la fila: sia Termeno che Bozner infatti hanno cambiato quasi nulla del parco giocatori uscente limitandosi a sostituire il timoniere e poco altro. E finora, va sottolineato, sia Viehwieder che Pomella non hanno sbagliato una mossa infilando quella che è storicamente la miglior partenza dei propri club. Dureranno? Solo la sfera di cristallo contiene la risposta, l'impressione è che per entrambe non sia davvero nei pensieri il salto di categoria e prima o poi si materializzerà il rientro nei ranghi. Intanto però si godono il primato e aspettano serenamente i match prossimi che prevedono per il Termeno la dura trasferta a Levico e per il Bozner quella altrettanto pericolosa di Rovereto sul rettangolo dell'altra rivelazione di settembre.

I bianconeri di Giovanazzi erano partiti malissimo però hanno saputo reagire alla grande e trovarli ora in terza piazza è un ulteriore conferma che l'avvio di stagione risulta assai più facile e felice per chi ha meno cambiato, mantenendo grosso modo la stessa struttura del campionato finito a maggio.

Del resto della domenica meritano segnalazione i destini di altre due formazioni partite con la pressione del pronostico addosso e inizialmente rimaste sui blocchi: la Virtus Bolzano ha messo in saccoccia il secondo successo di fila sbancando Mori e assestandosi già ai piedi del podio, il San Giorgio ha malamente steccato pure il derby col Valle Aurina e chiude mestamente la graduatoria, unica del lotto ancora a secco di vittorie. I rumors dicono che la sfida interna di domenica col Comano Fiavè suoni come la campanella dell'ultimo giro per mister Favero. Vedremo se il caso Levico avrà fatto tendenza oppure no.