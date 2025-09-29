In Prima continuano a correre Condinese e Fiemme
Girone A
Condinese travolgente, Riva del Garda di rigore
Giornata ricca di gol ed emozioni. La Condinese continua la sua marcia perfetta. I canarini di Paolo Eccher travolgono l’Invicta Duomo con un sonoro 6-0, restando saldamente al comando a punteggio pieno, con cinque vittorie su cinque. Tiene il passo il Riva del Garda, che piega nel finale il Pieve di Bono grazie al rigore trasformato da Girardi. Amaro per gli ospiti il legno colpito da Bonomini.
Beffa interna per il Sacco San Giorgio. Sotto di due reti dopo appena un quarto d’ora, riesce a rimontare e chiude 2-2 contro il Calcio Bleggio. Il Pinzolo Valrendena infila il quarto successo consecutivo vincendo 2-1 sul campo della Ledrense. Pari spettacolare a Sopramonte, dove i padroni di casa bloccano sul 2-2 il Marco, che aveva provato a scappare.
Girone B
Fiemme sempre leader, Formolo eterno eroe della Bassa Anaunia
In vetta resta il Fiemme, che con 13 punti in 5 gare conferma il primato battendo 3-2 l’Azzurra in una sfida ricca di emozioni. Pinter segna per i suoi due reti, ma Boninsegna e una doppietta di Baldini trascinano i fiemmesi. Alle spalle, la Bassa Anaunia tiene il passo grazie a un eterno Formolo. Doppietta sul campo del Pergine e gol vittoria al 94’ per il 2-1 finale. Colpo a sorpresa della Vigolana di Max Baldo, che espugna il campo del Fassa con una rete di Tomasi. Show del Val di Cembra, che travolge 6-1 il Predaia, mentre il Primiero continua la sua corsa positiva con un secco 2-0 sull’Alta Anaunia.