Il Trento spreca e si fa raggiungere

Un avvio brillante e due reti firmate da Giannotti e Chinetti non bastano al Trento per conquistare l’intera posta in palio: allo Stadio Briamasco la sfida con l’Arzignano Valchiampo si chiude sul 2-2. Gli aquilotti, in vantaggio di due reti e in controllo della gara, colpiscono anche una traversa con Pellegrini ma nella parte finale, complice l’inferiorità numerica, subiscono la rimonta firmata da Lanzi e Boffelli.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco tra i pali e la linea difensiva composta da Muca, Cappelletti, Fiamozzi e Maffei. In mediana agiscono Benedetti e Giannotti ai lati di Sangalli mentre in avanti spazio a Capone e Chinetti sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. Il Trento parte fortissimo e sin dai primi minuti mette alle corde la formazione ospite con un palleggio fluido e un pressing alto. Nel primo quarto d’ora i gialloblù costruiscono tre nitide occasioni: al 7’ Sangalli sfiora il bersaglio con un colpo di testa che termina di poco a lato, pochi secondi più tardi è Chinetti a provarci con la palla che si spegne sull’esterno della rete.

Al 12’ è invece Giannotti a calciare dal limite, trovando la pronta respinta di Manfrin. Dopo un lungo predominio territoriale, al 35’ il Trento sblocca meritatamente il punteggio con Giannotti, bravo a farsi trovare pronto al centro dell’area sul preciso assist di Capone. Nella ripresa la squadra di Tabbiani riparte con lo stesso piglio e trova subito il raddoppio grazie a Chinetti, che firma la sua prima rete in gialloblù correggendo in rete il passaggio di Capone. Nella ripresa il Trento continua a spingere e al 70’ va vicino al tris colpendo la traversa con Pellegrini. Al 76’ gli aquilotti restano in inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata a Muca, ma nonostante l’uomo in meno continuano a rendersi pericolosi con Chinetti, che sfiora la terza rete. Con il passare dei minuti i ritmi calano e all’85’ l’Arzignano Valchiampo accorcia le distanze con la deviazione vincente di Lanzi.

Nel finale arriva però la doccia fredda per la squadra di Tabbiani: al 90’ Boffelli è il più rapido a raccogliere una palla vagante e insaccare il definitivo 2-2. Nel prepartita, a bordocampo, il Direttore Generale Luca Piazzi ha reso omaggio al campione delle due ruote Mariano Piccoli, che in carriera ha collezionato importanti successi, tra cui tre vittorie di tappa alla Vuelta a España e altrettante al Giro d’Italia. Con questo pareggio il Trento sale a 7 punti al tredicesimo posto in graduatoria. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 5 ottobre alle ore 14.30 allo Stadio Carlo Speroni dove affronteranno la Pro Patria per l’ottava giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-2 (1-0)

RETI: 35’pt Giannotti, 2’st Chinetti, 40’st Lanzi, 45’st Boffelli

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Muca, Cappelletti, Fiamozzi, Maffei; Benedetti (41’st Aucelli), Sangalli (34’st Trainotti), Giannotti; Capone (17’st Dalmonte), Pellegrini (41’st Mehic), Chinetti (34’st Triacca). A disposizione: Rubboli, Tommasi, Meconi, Ebone, Fossati, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Manfrin; Rossoni (26’st Boccia), Milillo, Boffelli; Cariolato, Lakti (35’st Lanzi), Bianchi (8’st Moretti), Damiani, Bernardi; Minesso (26’st Nanni), Mattioli (26’st Basso). A disposizione: Nespola, Lotto, Chiarello, Toniolo, Spaggiari, Coppola, Valentini. Allenatore: Giuseppe Bianchini

ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino

ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Mattia Morotti di Bergamo

QUARTO UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 38’pt Chinetti, 7’st Bianchi 20’st Damiani. Espulsi: 27’st Muca. Recupero: 1’+6’. Spettatori: 800 circa

