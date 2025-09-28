calcio.sportrentino.it
Il Trento spreca e si fa raggiungere

Un avvio brillante e due reti firmate da Giannotti e Chinetti non bastano al Trento per conquistare l’intera posta in palio: allo Stadio Briamasco la sfida con l’Arzignano Valchiampo si chiude sul 2-2. Gli aquilotti, in vantaggio di due reti e in controllo della gara, colpiscono anche una traversa con Pellegrini ma nella parte finale, complice l’inferiorità numerica, subiscono la rimonta firmata da Lanzi e Boffelli.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco tra i pali e la linea difensiva composta da Muca, Cappelletti, Fiamozzi e Maffei. In mediana agiscono Benedetti e Giannotti ai lati di Sangalli mentre in avanti spazio a Capone e Chinetti sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. Il Trento parte fortissimo e sin dai primi minuti mette alle corde la formazione ospite con un palleggio fluido e un pressing alto. Nel primo quarto d’ora i gialloblù costruiscono tre nitide occasioni: al 7’ Sangalli sfiora il bersaglio con un colpo di testa che termina di poco a lato, pochi secondi più tardi è Chinetti a provarci con la palla che si spegne sull’esterno della rete.

Al 12’ è invece Giannotti a calciare dal limite, trovando la pronta respinta di Manfrin. Dopo un lungo predominio territoriale, al 35’ il Trento sblocca meritatamente il punteggio con Giannotti, bravo a farsi trovare pronto al centro dell’area sul preciso assist di Capone. Nella ripresa la squadra di Tabbiani riparte con lo stesso piglio e trova subito il raddoppio grazie a Chinetti, che firma la sua prima rete in gialloblù correggendo in rete il passaggio di Capone. Nella ripresa il Trento continua a spingere e al 70’ va vicino al tris colpendo la traversa con Pellegrini. Al 76’ gli aquilotti restano in inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata a Muca, ma nonostante l’uomo in meno continuano a rendersi pericolosi con Chinetti, che sfiora la terza rete. Con il passare dei minuti i ritmi calano e all’85’ l’Arzignano Valchiampo accorcia le distanze con la deviazione vincente di Lanzi.

Nel finale arriva però la doccia fredda per la squadra di Tabbiani: al 90’ Boffelli è il più rapido a raccogliere una palla vagante e insaccare il definitivo 2-2. Nel prepartita, a bordocampo, il Direttore Generale Luca Piazzi ha reso omaggio al campione delle due ruote Mariano Piccoli, che in carriera ha collezionato importanti successi, tra cui tre vittorie di tappa alla Vuelta a España e altrettante al Giro d’Italia. Con questo pareggio il Trento sale a 7 punti al tredicesimo posto in graduatoria. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 5 ottobre alle ore 14.30 allo Stadio Carlo Speroni dove affronteranno la Pro Patria per l’ottava giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-2 (1-0)
RETI: 35’pt Giannotti, 2’st Chinetti, 40’st Lanzi, 45’st Boffelli
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Muca, Cappelletti, Fiamozzi, Maffei; Benedetti (41’st Aucelli), Sangalli (34’st Trainotti), Giannotti; Capone (17’st Dalmonte), Pellegrini (41’st Mehic), Chinetti (34’st Triacca). A disposizione: Rubboli, Tommasi, Meconi, Ebone, Fossati, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani
ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Manfrin; Rossoni (26’st Boccia), Milillo, Boffelli; Cariolato, Lakti (35’st Lanzi), Bianchi (8’st Moretti), Damiani, Bernardi; Minesso (26’st Nanni), Mattioli (26’st Basso). A disposizione: Nespola, Lotto, Chiarello, Toniolo, Spaggiari, Coppola, Valentini. Allenatore: Giuseppe Bianchini
ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino
ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Mattia Morotti di Bergamo
QUARTO UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo
OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 38’pt Chinetti, 7’st Bianchi 20’st Damiani. Espulsi: 27’st Muca. Recupero: 1’+6’. Spettatori: 800 circa
Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza166
Lecco166
Union Brescia147
Inter Under 23116
Alcione Milano116
Albinoleffe117
Pergolettese117
Pro Vercelli96
Virtus Verona97
Arzignano87
Renate87
Trento77
Lumezzane66
Ospitaletto56
Giana Erminio56
Novara57
Dolomiti Bellunesi57
Cittadella46
Pro Patria26
Triestina-97

