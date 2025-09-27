calcio.sportrentino.it
SporTrentino.it
Serie C

Il Trento vuole tornare al successo

Il Trento vuole tornare al successo. Dopo appena tre giorni è tempo di tornare a giocare al Briamasco. L’appuntamento è fissato per domani contro l’Arzignano Valchiampo. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il settimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 12.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono dodicesimi con sei punti in coabitazione con il Lumezzane mentre i veneti undicesimi con sette punti. Per la settima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Miranda, Tarolli, Genco e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza166
Lecco166
Union Brescia136
Inter Under 23116
Alcione Milano116
Pergolettese106
Pro Vercelli96
Albinoleffe86
Virtus Verona86
Renate86
Arzignano76
Trento66
Lumezzane66
Novara56
Ospitaletto56
Giana Erminio56
Dolomiti Bellunesi46
Cittadella46
Pro Patria26
Triestina-126

