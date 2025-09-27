Il Trento vuole tornare al successo. Dopo appena tre giorni è tempo di tornare a giocare al Briamasco. L’appuntamento è fissato per domani contro l’Arzignano Valchiampo. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il settimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 12.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono dodicesimi con sei punti in coabitazione con il Lumezzane mentre i veneti undicesimi con sette punti. Per la settima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Miranda, Tarolli, Genco e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

