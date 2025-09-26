Al Druso arriva la Reggiana, in palio punti preziosi

Dopo il pareggio per 2-2 conquistato sul campo del Frosinone, a coronamento di una prestazione di cuore e carattere, i biancorossi si apprestano ad ospitare la Reggiana sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano. L’incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma sabato 27 settembre con calcio d’inizio alle ore 15.

Venerdì scorso, nell’anticipo della quarta giornata, i biancorossi hanno conquistato un punto importante e prezioso a Frosinone, rimontando due reti di svantaggio grazie a una prova d’orgoglio e di intensità. Contro i “ciociari”, squadra in ottima forma e con la porta inviolata prima di incontrare i biancorossi, la compagine di mister Fabrizio Castori, sotto di due reti dopo mezz’ora di gioco, è riuscita a compiere una splendida rimonta. Nella ripresa, prima ha accorciato le distanze Martini su preciso assist di Merkaj, poi l’attaccante classe 1997 ha realizzato il rigore del definitivo pareggio. Quello colto in terra frusinate è il quinto punto in campionato, che colloca il Südtirol all’ottavo posto in classifica, a pari punti con altre quattro squadre.

Dopo l’espulsione rimediata a Frosinone, l’allenatore Fabrizio Castori è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Al suo posto, in panchina, sederà lo storico vice Riccardo Bocchini.

Notizie confortanti arrivano sul fronte di Mamadou Coulibaly: il centrocampista potrebbe tornare a disposizione dopo aver recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due partite di campionato. Ancora indisponibili Veseli, Casiraghi, Masiello e Mancini, tutti in fase di recupero, ma non per la gara con la Reggiana.

Gli avversari

Nelle prime quattro giornate, la Reggiana, come il Südtirol, ha conquistato cinque punti. Dopo la sconfitta al debutto a Palermo (2-1), i “granata” hanno ottenuto una vittoria interna per 3-1 contro l’Empoli, seguita da due pareggi contro Juve Stabia (0-0) e Catanzaro (2-2).

La squadra è guidata da Davide Dionigi, che nella fase finale della scorsa stagione ha preso in mano la formazione emiliana ottenendo quattro vittorie in sette partite e conducendo la squadra alla salvezza. Anche in questa stagione il tecnico sviluppa prevalentemente i moduli 3-5-2 o 3-4-2-1.

Sul piano degli infortuni, nello scorso turno la Reggiana ha dovuto fare a meno di Danilo Quaranta, difensore centrale fermo per problemi fisici. Nell’ultima gara, il capitano e difensore Paolo Rozzio ha dovuto lasciare il campo per infortunio dopo pochi minuti. Non è però escluso che entrambi possano tornare disponibili per l’incontro di Bolzano. Tra gli assenti ci sarà invece Mario Sampirisi, operato lo scorso maggio al legamento crociato del ginocchio destro.

Dopo aver lasciato il Südtirol la scorsa estate, al termine di sei stagioni con la maglia biancorossa, Matteo Rover (26 anni) farà ritorno allo Stadio Druso per la prima volta da avversario. Il versatile attaccante trevigiano ha collezionato oltre 200 presenze ufficiali con gli altoatesini, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia del club, tra cui la promozione in Serie B, i primi due gol tra i cadetti e altre importanti realizzazioni ad impreziosire prestazioni di rilievo.

Da segnalare un altro ex biancorosso: Manuel Marras. L’esterno classe 1993, che nella stagione 2014-2015 aveva disputato 37 partite segnando cinque reti con l’FC Südtirol, in questa stagione ha già realizzato un gol e un assist.

A guidare il reparto offensivo della Reggiana c’è il 28enne Cedric Gondo. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, l’attaccante ha segnato in carriera gol decisivi contro il Südtirol sia con l’Ascoli sia con la Reggiana. In questa stagione, Gondo è già andato a segno due volte, sia in Coppa Italia sia in campionato, entrambe le volte contro l’Empoli.