Rasom para tutto, Bonomini devastante, Boninsegna decisivo

Il doppio rigore parato dal portiere del Fassa Simone Rasom, la tripletta d'autore dell'attaccante del Pieve di Bono Michele Bonomini e il gol decisivo del fiemmese Nicholas Boninsegna. Sono loro a inaugurare la nostra «Top-3» di Prima Categoria, la nuova rubrica che ci accompagnerà per tutto il campionato.

1. SIMONE RASOM (Portiere, Fassa)

Se il Fassa è uscito vittorioso dal campo dell’Audace, gran parte del merito va attribuito al proprio portiere, che ha condiviso la palma del migliore in campo assieme al compagno di squadra Erik Costa, autore dei due gol da tre punti per la formazione allenata da Alessandro Capovilla. Fondamentali i gol, ma valgono altrettanto i due calci di rigore parati da Simone Rasom, che prima ha detto “no” a Charif (sul punteggio di 1-0 in favore degli avversari) e nei minuti di recupero ha fatto lo stesso con Barzan. Il numero 1 fassano ricorderà a lungo la domenica vissuta a Caldonazzo.

2. MICHELE BONOMINI (Attaccante, Pieve di Bono)

L’attaccante classe 2004 del Pieve di Bono sigla una tripletta e infligge la prima sconfitta stagionale in campionato al Sopramonte, presentando tutto il proprio ampio repertorio. Primo gol di testa su cross di Todeschini, raddoppio con tap-in vincente dopo un tiro di Vaia respinto dalla traversa, terzo gol con un gran colpo dalla distanza. Applausi.

3. NICHOLAS BONINSEGNA (Centrocampista, Fiemme)

Due gol messi a segno nelle prime quattro giornate di campionato, entrambi decisivi, entrambi siglato in trasferta. Il primo sul campo della Bassa Anaunia (battuta 2-1 in Val di Non), il secondo nel finale del match di domenica scorsa in casa dell’Ortigaralefre. Boninsegna viene gettato nella mischia nella ripresa e decide la gara: i suoi due gol sono valsi sei punti alla capolista Fiemme.

