Levico: neppure Manfioletti riporta i tre punti. Col Mori è ics

In una giornata senza rigori riparte di slancio la Virtus. Bene anche Termeno, Union Trento e Rovereto. Crisi San Giorgio.

Giornata ricca di spunti la quarta d'andata: ha rallentato la corsa il sorprendente Bozner ripreso in vetta dal Termeno, è salita sul podio la matricola Union Trento Ravinense, è ripartita a mille la favorita di tutti Virtus Bolzano, hanno mantenuto l'imbattibilità Mori e Brixen, ha battuto un colpo il Lavis, sono rimaste in crisi conclamata Parcines e San Giorgio. Gli occhi di tutti erano però rivolti verso Levico dove andava in scena la prima volta da subentrato di Stefano Manfioletti chiamato in settimana sulla panca che fu di Agostini. Ebbene il suo arrivo non è bastato a far cambiare marcia alla principale malata dell'Eccellenza frenata sul pari (1-1) da un Mori pratico e tenace. E' vero che "il Manfio" è l'uomo dei grandi filotti e non a caso nei suoi otto campionati vinti in categoria vanta un catalogo di vittorie consecutive da paura: ben 13 e 11 col Trento 2016/17, due volte 10 con l'Arco 2003/04 e col Mezzocorona 2001/02, poi 9 sempre col Mezzocorona 2001/02 e 8 con l'Arco 1995/96 in quella che fu la sua prima annata di successi. Insomma un habituè delle vittorie in serie, che sarà costretto necessariamente a ripetersi per rilanciare il Levico fra le protagoniste del torneo. L'avvio non è stato felicissimo ma con tre giorni appena di "cura Manfio" ci può stare. Rimane il fatto che il -5 ora lamentato dalla Virtus Bolzano, l'antagonista designata, non è distacco da prendere alla leggera e già il turno prossimo che vedrà il Levico sfidare a Mattarello l'Union Trento e i virtussini recarsi a Mori potrà fornire informazioni importanti su ciò che attende il campionato.

Fra le altre notazioni uscite dall'ultima domenica va sottolineato come il Rovereto-Parcines del Quercia sia stata l'unica gara che ha contrapposto trentine e altoatesine, vinta bene dai bianconeri di casa in continua ascesa. Gli altri sette confronti sono stati tutti interprovinciali ed hanno permesso alle trentine di accorciare la classifica entrando in tre in scia alle battistrada.

Sorride pure il Lavis di Fabio Calliari che grazie al guizzo di Leye ha bloccato dopo quasi sei mesi l'inarrestabile spirale di sconfitte (11 fra D, Eccellenza e Coppa Italia) mentre sul fondo rimane desolatamente il San Giorgio, pseudo big che paga un'inattesa quanto grave fragilità difensiva, rappresentata dalle dieci reti incassate in quattro partite.

Sul piano individuale la segnalazione la meritano Alex Pfitscher e Christian Malfer, cannonieri di provata continuità capaci di firmare doppiette pesanti, mentre la cronaca ci dice che nessuno dei ventun gol realizzati è scaturito da calcio di rigore: un dato che statisticamente ha pochi precedenti, ancor più pensando che proprio non è stato assegnato alcuno.