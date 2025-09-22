La Prima Categoria regala conferme e nuove sorprese

Girone A

Sacco San Giorgio e Condinese a braccetto in vetta

Il campionato regala conferme e qualche colpo di scena. In cima alla classifica Sacco San Giorgio e Condinese continuano a viaggiare a braccetto a punteggio pieno, mostrando solidità e convinzione. I lagarini hanno calato il tris sul campo dell’Aldeno, imponendosi con autorità e confermando una partenza di stagione da incorniciare. Non sono stati da meno i canarini della Condinese, che hanno superato 3-1 il Calcio Bleggio, mantenendo così il passo dei rivali e alimentando un duello in alta quota che promette scintille.

Alle spalle delle due capolista si fanno sotto Marco e Riva del Garda, entrambe vittoriose. I primi hanno piegato la resistenza della Ledrense, mentre i gardesani hanno avuto la meglio sull’Invicta Duomo. Da segnalare l’episodio che ha interrotto la sfida tra Toblino e Tione. L’incontro è stato sospeso al 20’, sul risultato di 1-0, a causa dell’infortunio occorso al direttore di gara.

La classifica, dunque, comincia a delinearsi con un doppio binario: davanti le due regine Sacco San Giorgio e Condinese, inseguite da Marco e Riva del Garda, mentre in coda ogni punto inizia già a pesare.

Risultati e Classifica

Girone B

Fiemme, colpo allo scadere: Boninsegna regala la vetta solitaria

Il Fiemme non molla un colpo e continua a dettare legge in campionato. Sul difficile campo dell’Ortigaralefre, la formazione fiemmese strappa tre punti pesantissimi grazie ad una zampata di Boninsegna nei minuti finali. Una vittoria che vale oro e permette alla capolista di mantenere la vetta solitaria a quota 10 punti. Alle spalle tiene il passo la Bassa Anaunia, che si conferma avversario ostico per tutti e piega di misura il Piné con un secco 1-0. Prosegue la favola della Vigolana, capace di sorprendere ancora. Questa volta la vittima è l’Alta Anaunia, battuta in casa davanti al proprio pubblico, a conferma di un avvio di stagione oltre le aspettative.

Chi invece continua a faticare è il Pergine, una delle squadre indicate alla vigilia come possibile protagonista. I perginesi incassano la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Sul campo del Predaia arriva un nuovo stop che pesa in classifica.

Risultati e Classifica