Il Trento subisce un pesante tris dal Lecco

Il Trento cade a Lecco nella quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, al termine di una gara vibrante e ricca di emozioni. I padroni di casa trovano il vantaggio nel finale della prima frazione con Furrer e raddoppiano ad inizio ripresa con il gol dell’ex Sipos, ma i gialloblù reagiscono e accorciano le distanze grazie al rigore realizzato da Pellegrini. In chiusura, dopo un palo colpito da Meconi e un rigore parato da Barlocco, Zanellato firma il definitivo 3-1.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Muca, Miranda, Fiamozzi, il trentino all’esordio assoluto con la maglia gialloblù, e Maffei. In mezzo al campo confermati Aucelli, Sangalli nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Dalmonte e Chinetti sui lati con Ebone al centro del tridente. L’avvio della gara è caratterizzato da grande intensità, con il Trento che pressa alto e cerca di imporre subito il proprio ritmo, mentre il Lecco si affida soprattutto a rapide ripartenze. La prima occasione è di marca lombarda: Furrer prova la conclusione, ma Barlocco è attento e neutralizza. La risposta gialloblù non tarda ad arrivare: al 16’ Dalmonte calcia verso lo specchio lombardo ma Furlan trattiene.

Alla mezz’ora il Trento sfiora il vantaggio con Chinetti, bravo a recuperare palla su Battistini, ma meno preciso al momento della conclusione. Otto minuti più tardi è ancora la formazione aquilotta a rendersi pericolosa con Dalmonte, il cui tiro viene però murato dalla retroguardia di casa. Nonostante la pressione e le occasioni costruite, nel finale è il Lecco a trovare il gol con Furrer. La squadra di casa, galvanizzata dal vantaggio, sfiora subito il raddoppio ancora con Furrer la cui conclusione si stampa sulla traversa. La ripresa si apre con il raddoppio dei lombardi, firmato dall’ex di giornata Sipos: l’attaccante anticipa l’uscita di Barlocco e, con un preciso colpo di testa, porta i padroni di casa sul 2-0. Il Trento non si disunisce e così al 60’ riaprire la partita: l’arbitro viene richiamato all’Fvs per un fallo in area di rigore su Dalmonte e concede il penalty. Dal dischetto Pellegrini è glaciale e, con un rasoterra angolato, spiazza Furlan accorciando le distanze.

La partita vive di continui capovolgimenti di fronte e così al 68’ il Lecco avrebbe l’occasione per ristabilire il doppio vantaggio ma Barlocco para il rigore calciato da Zanellato. Gli uomini di Tabbiani ci credono fino alla fine e così all’81’ vanno vicinissimi al pareggio: Meconi lascia partire una conclusione potente che supera Furlan ma si infrange sul palo a portiere già battuto. Nel finale il Trento si proietta nella metà campo avversario ma è ancora il Lecco a siglare la terza rete di giornata grazie alla deviazione sottoporta di Zanellato. E così, dopo dieci minuti di recupero, giocati dal Trento in inferiorità numerica per l’infortunio accorso a Capone, la sfida termina sul punteggio di 3-1 in favore del Lecco. Con questa sconfitta il Trento rimane a 5 punti in classifica al decimo posto in coabitazione con la Giana Erminio. Gli aquilotti torneranno in campo giovedì 25 settembre alle ore 18.30 contro la Pergolettese e poi, tre giorni più tardi, sempre allo Stadio Briamasco, alle ore 12.30 contro l’Arzignano Valchiampo, rispettivamente per la sesta e la settima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

LECCO - TRENTO 3-1 (1-0)

RETI: 44’pt Furrer, 2’st Sipos, 18’st Pellegrini (rig), 54’st Zanellato

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (1’st Romani); Rizzo (33’st Pellegrino), Bonaiti (33’st Metlika), Zanellato, Kritta (42’st Lovisa); Frigerio (33’st Voltan), Furrer, Šipoš. A disposizione: Dalmasso, Constant, Marrone, Mallamo, Grassini, Alaoui, Galeandro. Allenatore: Federico Valente

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Muca (26’st Meconi), Fiamozzi (8’st Cappelletti), Miranda (29’st Capone), Maffei (1’st Triacca); Aucelli, Sangalli, Giannotti; Dalmonte, Ebone (8’st Pellegrini), Chinetti. A disposizione: Rubboli, Tommasi, Trainotti, Fossati, Benedetti, Mehic, Corradi. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Alessandro Colelli di Ostia Lido

ASSISTENTI: Davide Fenzi di Treviso e Paolo Fumagallo di Novara

QUARTO UFFICIALE: Giorgio Bozzetto di Bergamo

OPERATORE FVS: Veronica Martinelli di Seregno

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni.Ammoniti: 16’pt Maffei, 26’pt Ebone, 39’pt Ferrini, 20’st Chinetti, 43’st Tabbiani (dalla panchina). Recupero: 3’+10’. Spettatori: 2800

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

