Dure squalifiche in Eccellenza e quattro gare a Nicolò Manente

Un weekend di calcio burrascoso, in cui sono piovute pesanti squalifiche nel massimo campionato regionale, mentre nelle categorie inferiori le acque sono rimaste più quiete, ad eccezione per lo stop di quattro giornate imposto a un giocatore del Dro Cavedine, in Promozione.

Di seguito, tutti i principali provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo.

Eccellenza: Quattro squalifiche da due gare e una da tre

Non poche le sanzioni comminate in seguito al match di domenica scorsa tra Union Trento e San Giorgio, a partire dalle tre giornate di squalifica assegnate a Ruben Passler (San Giorgio), colpevole – riportando le parole del comunicato - di «aver spinto, nonostante si trovasse in panchina, un avversario e per aver cercato di ingannare l'arbitro dichiarando un falso numero di maglia», a cui si aggiunono il compagno di squadra pusterese Niklas Peintner e Santiago Garcia (Union Trento), costretti a stare lontani dal campo di gioco per le prossime due gare. Brutta tegola per la formazione trentina che, oltre al suo fantasista, contro la Benacense dovrà fare a meno anche del proprio tecnico Marco Melone.

Squalifica per due gare anche per Manuel Werth del Parcines (causa «condotta irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara») e Andrea Belcastro (Mori S. Stefano).

Promozione: quattro giornate a Manente

Pesante squalifica da quattro giornate inflitta a Nicolò Manente del Dro Cavedine. «Il tesserato – scrive il Giudice Sportivo – teneva una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, che portava prima a un provvedimento di ammonizione e successivamente, a seguito della reiterazione della stessa, all'espulsione. Non pago, il tesserato si posizionava in tribuna, perseverando in offese e improperi nei confronti dell'arbitro per tutto il secondo tempo della gara. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 36, comma I, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva».

Si aggiungono alla lista degli squalificati anche Simone Agostini (Borgo), costretto ai box per due giornate, e Andrea Maraner (Athesis), che salterà solo la prossima gara.

Prima Categoria: soltanto tre assenze questa domenica

Assenti sui campi del prossimo weekend: Filippo Bugna (Alta Giudicarie), Kristian Nonaj (Audace) e Marco Menguzzato (Telve).

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO