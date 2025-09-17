Il Levico Terme ha scelto: il nuovo mister è Stefano Manfioletti

Dopo le consultazioni e le analisi del caso, il Levico Terme ha scelto: il nuovo allenatore è Stefano Manfioletti. L'esperto tecnico di Besenello era in ballottaggio assieme a Patrizio Morini, altro allenatore di grido ancora senza sistemazione. Stefano Manfioletti è il nuovo allenatore del Levico Terme

La dirigenza del club gialloblù ha optato per la scelta più comoda e razionale, puntando su un allenatore che a Levico ha già allenato, che conosce bene l'ambiente e che di campionati di Eccellenza ne ha già vinti parecchi, otto per la precisione.

Manfioletti, dunque, subentra all'esonerato Alessandro Agostini, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che si presentava ai nastri di partenza del massimo campionato regionale come una delle candidate forti al titolo assieme alla Virtus Bolzano. I valsuganotti, dopo tre giornate, sono ancora fermi al palo. Non è andata tanto meglio, finora, ai bolzanini, a quota 3 punti in classifica.

Manfioletti è già pronto a dirigere l'allenamento odierno, per cominciare a preparare l'importante match di domenica contro il Mori Santo Stefano.

Levico rappresenterà per Manfioletti un deja-vu essendo già stato su quella panchina nel 2017/18 in serie D, stagione conclusa con la salvezza guadagnata in anticipo a 44 punti. Nell'anno precedente e in quello successivo, invece, "Manfio" aveva guidato rispettivamente Trento e Dro in Eccellenza vincendo in entrambi i casi il campionato. Un successo ripetuto più e più volte nel corso della sua lunga carriera che lo ha visto protagonista pure ad Arco, Comano, Albiano, Bolzano, Mori, Anaune, Lavis nonché al Fc Sudtirol come secondo di Rastelli. Inevitabile pensare che sul lago si aspettino da lui l'ennesima impresa malgrado la partenza ad handicap nell'inedito, per lui, ruolo di subentrato.

