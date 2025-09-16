calcio.sportrentino.it
Levico: via Agostini, Morini o Manfioletti per la successione

Salta la prima panchina in Eccellenza regionale: tre sconfitte su tre gare di campionato sono costate il posto ad Alessandro Agostini, esonerato ufficialmente nella serata di oggi dopo che già da qualche giorno giravano i rumors di una sua possibile sostituzione. Così è stato e da domani il nuovo mister del team valsuganotto sarà uno fra Patrizio Morini e Stefano Manfioletti, tecnici di provata esperienza ancora senza sistemazione. Il ballottaggio verrà risolto ad ore e l’allenamento di mercoledì sarà diretto certamente da uno dei due.

Per Agostini è stata fatale la sconfitta con il Gherdeina
Per Agostini si è chiusa dunque dopo due mesi scarsi la terza stagione da tecnico dei gialloblù del lago: nel suo palmares rimangono i quarti posti in campionato delle due ultime annate, le due Coppa Italia provinciali conquistate e le tre sfortunate uscite di queste settimane con uno "zero" in classifica che vale al levicensi l'ultimo posto. Fatale si è rivelato il secco 3-0 rimediato domenica a Selva contro la matricola Gherdenia che ha messo a nudo tutti i limiti di una formazione partita con grandi squilli di tromba dopo un mercato estivo roboante ma dimostratati poco coesa e pratica sul campo tanto da rimediare due kappao in trasferta (Bozner e Gherdenia) ed uno in casa (Virtus Bolzano). A nulla è servito il doppio successo nei quarti di Coppa Italia contro il Mori: Agostini paga un bilancio di campionato fortemente negativo contro tre squadre altoatesine dalle quali ha incassato sette reti segnandone una sola.

Stefano Manfioletti è tra i papabili per la panchina gialloblù assieme a Morini
Come detto, per rimpiazzarlo il duo Beretta - Passamani si è guardato in giro e fra i nomi liberi si trova a scegliere fra i due allenatori più navigati della categoria, Manfioletti che a Levico peraltro è già stato nel 2017/18 in serie D, e Patrizio Morini, fino a dicembre dello scorso anno alla guida di quel Brixen che superò proprio il Levico di Agostini in finale di Coppa Italia regionale al Briamasco. La decisione verrà comunicata entro domani.

Classifica

Eccellenza: Girone regionale
SquadraPG
Bozner93
Tramin73
Mori S.Stefano73
Gherdeina63
Union Trento Ravinense63
Benacense 190563
Brixen53
St. Pauls43
Ahrntal43
Rovereto43
Virtus Bolzano33
Partschins33
Comano Terme Fiavé23
St. Georgen13
Lavis03
Levico Terme03

