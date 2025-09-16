Levico: via Agostini, Morini o Manfioletti per la successione

Salta la prima panchina in Eccellenza regionale: tre sconfitte su tre gare di campionato sono costate il posto ad Alessandro Agostini, esonerato ufficialmente nella serata di oggi dopo che già da qualche giorno giravano i rumors di una sua possibile sostituzione. Così è stato e da domani il nuovo mister del team valsuganotto sarà uno fra Patrizio Morini e Stefano Manfioletti, tecnici di provata esperienza ancora senza sistemazione. Il ballottaggio verrà risolto ad ore e l’allenamento di mercoledì sarà diretto certamente da uno dei due. Per Agostini è stata fatale la sconfitta con il Gherdeina

Per Agostini si è chiusa dunque dopo due mesi scarsi la terza stagione da tecnico dei gialloblù del lago: nel suo palmares rimangono i quarti posti in campionato delle due ultime annate, le due Coppa Italia provinciali conquistate e le tre sfortunate uscite di queste settimane con uno "zero" in classifica che vale al levicensi l'ultimo posto. Fatale si è rivelato il secco 3-0 rimediato domenica a Selva contro la matricola Gherdenia che ha messo a nudo tutti i limiti di una formazione partita con grandi squilli di tromba dopo un mercato estivo roboante ma dimostratati poco coesa e pratica sul campo tanto da rimediare due kappao in trasferta (Bozner e Gherdenia) ed uno in casa (Virtus Bolzano). A nulla è servito il doppio successo nei quarti di Coppa Italia contro il Mori: Agostini paga un bilancio di campionato fortemente negativo contro tre squadre altoatesine dalle quali ha incassato sette reti segnandone una sola. Stefano Manfioletti è tra i papabili per la panchina gialloblù assieme a Morini

Come detto, per rimpiazzarlo il duo Beretta - Passamani si è guardato in giro e fra i nomi liberi si trova a scegliere fra i due allenatori più navigati della categoria, Manfioletti che a Levico peraltro è già stato nel 2017/18 in serie D, e Patrizio Morini, fino a dicembre dello scorso anno alla guida di quel Brixen che superò proprio il Levico di Agostini in finale di Coppa Italia regionale al Briamasco. La decisione verrà comunicata entro domani.