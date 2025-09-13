Trento, al Briamasco arriva l'AlbinoLeffe

Il Trento torna a giocare al Briamasco. L’appuntamento per la seconda gara interna di campionato è fissato per domani pomeriggio contro l’AlbinoLeffe. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il quarto turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono decimi con quattro punti in coabitazione con il Cittadella, mentre, i lombardi sono diciassettesimi con un punto. Per la quarta partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Aucelli, Tarolli e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni