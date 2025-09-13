calcio.sportrentino.it
Trento, al Briamasco arriva l'AlbinoLeffe

Il Trento torna a giocare al Briamasco. L’appuntamento per la seconda gara interna di campionato è fissato per domani pomeriggio contro l’AlbinoLeffe. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il quarto turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono decimi con quattro punti in coabitazione con il Cittadella, mentre, i lombardi sono diciassettesimi con un punto. Per la quarta partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Aucelli, Tarolli e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza73
Lecco73
Renate73
Union Brescia63
Pergolettese63
Arzignano63
Alcione Milano63
Pro Vercelli63
Trento43
Giana Erminio43
Cittadella43
Novara33
Inter Under 2322
Ospitaletto23
Dolomiti Bellunesi23
Virtus Verona12
Pro Patria13
Albinoleffe13
Lumezzane03
Triestina-53

