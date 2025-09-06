calcio.sportrentino.it
Serie C

Trento, esame Novara per scordare il k.o. con Brescia

Il Trento torna in campo. Il fischio d’inizio della partita contro il Novara, valida per il terzo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Silvio Piola di Novara, è fissato per le ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono settimi con tre punti in coabitazione con diverse squadre, mentre, i piemontesi sono undicesimi con due punti. Per la terza partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Muca, Corradi, Fiamozzi e Tarolli.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Kevin Miranda (2003); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Juan Manuel Cruz (1999); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Pro Vercelli62
Arzignano62
Lanerossi Vicenza42
Lecco42
Cittadella42
Renate42
Union Brescia32
Pergolettese32
Trento32
Alcione Milano32
Dolomiti Bellunesi22
Inter Under 2322
Novara22
Pro Patria12
Albinoleffe12
Virtus Verona12
Ospitaletto12
Giana Erminio12
Lumezzane02
Triestina-62

