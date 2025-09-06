Trento, esame Novara per scordare il k.o. con Brescia

Il Trento torna in campo. Il fischio d’inizio della partita contro il Novara, valida per il terzo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Silvio Piola di Novara, è fissato per le ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono settimi con tre punti in coabitazione con diverse squadre, mentre, i piemontesi sono undicesimi con due punti. Per la terza partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Muca, Corradi, Fiamozzi e Tarolli.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Kevin Miranda (2003); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Juan Manuel Cruz (1999); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni