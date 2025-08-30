calcio.sportrentino.it
SporTrentino.it
Serie C

Al Briamasco arriva l'Union Brescia

Dopo l’esordio vincente in campionato a Gorgonzola contro la Giana Erminio, per la squadra di Tabbiani è tempo di tornare a giocare tra le mura amiche. L’appuntamento, per la prima gara interna di campionato, è fissato per domani pomeriggio allo stadio Briamasco contro l’Union Brescia. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il secondo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 18. I gialloblù arrivano alla sfida dopo la vittoria esterna contro la Giana Erminio per 0-2 mentre i lombardi dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Arzignano Valchiampo. Per la seconda partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Fontana, Meconi, Miranda e Tarolli.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Juan Manuel Cruz (1999); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le interviste

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,594 sec.

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza31
Trento31
Pro Vercelli31
Arzignano31
Lecco31
Renate31
Alcione Milano31
Albinoleffe11
Dolomiti Bellunesi11
Novara11
Virtus Verona11
Inter Under 2311
Cittadella11
Pro Patria01
Ospitaletto01
Union Brescia01
Pergolettese01
Triestina01
Giana Erminio01
Lumezzane01

Notizie

Foto e video

PVSC25 ChristianMassetti 11
PVSC25 ChristianMassetti 10
PVSC25 ChristianMassetti 09
PVSC25 ChristianMassetti 08
PVSC25 ChristianMassetti 07
PVSC25 ChristianMassetti 06
PVSC25 ChristianMassetti 05
PVSC25 ChristianMassetti 04