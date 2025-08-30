Al Briamasco arriva l'Union Brescia

Dopo l’esordio vincente in campionato a Gorgonzola contro la Giana Erminio, per la squadra di Tabbiani è tempo di tornare a giocare tra le mura amiche. L’appuntamento, per la prima gara interna di campionato, è fissato per domani pomeriggio allo stadio Briamasco contro l’Union Brescia. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il secondo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 18. I gialloblù arrivano alla sfida dopo la vittoria esterna contro la Giana Erminio per 0-2 mentre i lombardi dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Arzignano Valchiampo. Per la seconda partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Fontana, Meconi, Miranda e Tarolli.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Juan Manuel Cruz (1999); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le interviste