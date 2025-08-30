Domenica contro la Samp il debutto casalingo del Südtirol

Dopo 110 giorni il Südtirol torna sul terreno dello Stadio Druso per disputare una partita di Serie BKT. Nella seconda giornata del girone d’andata i biancorossi debutteranno di fronte al pubblico amico per incontrare la Sampdoria, formazione dal nobile blasone. Archiviato l’esordio in trasferta sul campo del Catanzaro, terminato con un gol per parte, la formazione guidata da mister Fabrizio Castori si prepara alla “prima” casalinga programmata per domenica.

La squadra biancorossa, reduce dal pareggio conquistato a Catanzaro, nel corso della settimana ha proseguito con intensità la preparazione, dopo aver analizzato e archiviato la prima trasferta, coronata da una prestazione convincente e da un risultato finale che, a conti scrupolosamente fatti e analizzando l’economia della gara, può stare stretto alla squadra di mister Castori. Ciò nonostante, il Südtirol ha tratto grande fiducia dall’esordio stagionale, che conferisce consapevolezza in vista delle prossime gare di campionato, da affrontare sempre al massimo delle proprie possibilità.

Come a Catanzaro, il tecnico biancorosso dovrà ancora fare a meno di Frederic Veseli e Karim Zedadka, in via di recupero dai rispettivi infortuni.

Gli avversari

La Sampdoria ha ottenuto la salvezza nello scorso campionato vincendo i playout contro la Salernitana e cercherà, nella nuova stagione, di tornare progressivamente ai fasti del passato. Una figura centrale del nuovo progetto blucerchiato è il nuovo allenatore Massimo Donati, che in estate ha preso il posto di Alberico Evani. Donati (44 anni) ha allenato recentemente il Legnago in Serie C e il Kallithea FC nella massima divisione greca ed è considerato uno dei prospetti tecnici più interessanti del calcio italiano. Sul mercato la Sampdoria ha abbinato giovani promesse a giocatori esperti, con l’arrivo di ragazzi di indubbie qualità come Simone Pafundi e Luigi Cherubini, affiancati a centrocampisti di esperienza come Jordan Ferri, Liam Henderson e Oliver Abildgaard.

Nel primo turno di Coppa Italia Frecciarossa, i doriani sono stati eliminati ai calci di rigore dallo Spezia (1-1 dopo i tempi regolamentari) nel derby ligure, mentre l’esordio in campionato si è concluso con una sconfitta interna per 2-0 contro il Modena.

La maggiore minaccia offensiva è rappresentata da Massimo Coda. Il centravanti 36enne ha segnato 135 reti in Serie B (considerando solo la stagione regolare) e condivide il primato assoluto di gol realizzati con il bolzanino Stefan Schwoch. Particolare interesse destano i giovani acquisti Simone Pafundi (19 anni) e Luigi Cherubini (21). Pafundi è passato in estate dall’Udinese alla Sampdoria, dopo aver collezionato nove presenze in Serie A nella seconda parte della scorsa stagione con la casacca dei friulani. In precedenza aveva maturato un anno di esperienza con il Losanna nella Super League svizzera. Con Roberto Mancini aveva esordito con la maglia della nazionale maggiore a soli 16 anni. Cherubini è considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio della Roma. Dopo una stagione convincente alla Carrarese (34 presenze in campionato, 3 reti), ora avrà l’opportunità di accumulare ulteriore esperienza a livello professionistico con la Sampdoria.

L’incontro sarà diretto da Michael Fabbri della sezione di Ravenna, assistenti Alex Cavallina (Parma) e Matteo Pressato (Latina), quarto ufficiale Alberto Poli (Verona). Video Assistant Referee: Giacomo Camplone (VAR; Lanciano) e Alessandro Prontera (AVAR; Bologna).