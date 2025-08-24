Bis Atalanta nella Paolo Valenti Summer Cup, Juve beffata

L'Atalanta premiata dall'Associazione Paolo Valenti e dalla famiglia di Paolo (foto Christian Massetti)

A dodici mesi di distanza dal trionfo sul prato di Sesena, alle porte di Tione di Trento, l'Atalanta si conferma sul gradino più alto della Paolo Valenti Summer Cup, torneo under 15 dedicato al calciatore di Bondo scomparso nel 2019 a soli 36 anni: dopo il girone eliminatorio chiuso alle spalle del Genoa, gli orobici di mister Alfonso Esposito hanno superato in semifinale l'Hellas Verona e in finalissima la Juventus, colorando di nerazzurro il cielo di Comano Terme. Nell'atto finale, giocato davanti a una gremitissima tribuna del Centro sportivo Rotte di Ponte Arche (casa del Comano Terme Fiavé, storica compagine dell'Eccellenza del Trentino Alto Adige), nerazzurri e bianconeri hanno dato vita a un confronto intenso e godibile, seppur scarso di vere occasione da rete. Al minuto numero 6 della ripresa, il lampo juventino: merito di Paesanti, bravo nel liberarsi del diretto marcatore e nel battere Ghezzi con una volée da applausi. Per i bianconeri di mister Marco Pecorari nemmeno il tempo di esultare che è giunto l'immediato pari della Dea: bella azione manovrata conclusa con un cross da sinistra a destra, con Magno a irrompere sul secondo palo puntuale all'appuntamento con la deviazione vincente. In pieno recupero, quando i tiri di rigore sembravano ormai nell'aria, autentico numero di Carone, che con un gran colpo al volo ha firmato una perla che ha consegnato all'Atalanta il trofeo, visto che gli ultimi assalti della Juventus non hanno dato gli esiti sperati dai bianconeri torinesi.

Tornando alle semifinali del mattino, da registrare il doppio ribaltamento dei valori rispetto a quanto emerso dai gironi del sabato. Il Genoa, che aveva chiuso a punteggio pieno la seconda fase, nulla ha potuto contro una brillante Juventus: i bianconeri hanno capitalizzato al meglio i due gol - uno per tempo - messi a segno da Paesanti e Laruccia, lasciando ben pochi varchi agli attaccanti liguri. Equilibratissima invece la sfida tra Hellas Verona e Atalanta, formazioni che avevano alzato il trofeo nel 2023 e nel 2024: dopo 40' senza reti, i bergamaschi sono stati perfetti dal dischetto, con l'errore di Piccoli che ha costretto gli scaligeri ad abbandonare i sogni di gloria. Il Genoa si è poi preso il terzo posto battendo di misura l'Hellas (decisivo l'acuto di Verrocchio al 12' della ripresa), con il Trento buon quinto davanti a Union Brescia, Südtirol e Condinese. I premi individuali, consegnati dai tre figli di Paolo Valenti, sono andati allo juventino Ismaele Matteo (miglior giocatore del torneo), allo scaligero Thomas Carletto (miglior portiere) e al sudtirolese Diego Koni (capocannoniere). Presenti alla cerimonia finale, oltre all'Associazione Paolo Valenti, la famiglia di Paolo, l'assessore allo sport della Provincia autonoma di Trento Mattia Gottardi e l'assessora al turismo del Comune di Comano Terme Tanja Guetti.

La prima fase

Girone A

Risultati: Atalanta-Trento 2-0 (Prendi, Carone), Genoa-Union Brescia 2-0 (Curella, Tilli), Union Brescia-Atalanta 1-4 (Torri; 2 Sarmataro, Morandin, Giustacchini), Trento-Genoa 1-3 (Dalpiaz; Curella, Tilli, aut. Walid), Atalanta-Genoa 1-3 (Carone; Serpico, Criscito, Tilli), Trento-Union Brescia 1-0 (Zancanella).

Classifica: Genoa 9 punti, Atalanta 6, Trento 3, Union Brescia 0.

Girone B

Risultati: Juventus-Südtirol 2-1 (Allara, Nobile; Paternoster), Hellas Verona-Condinese 5-0 (2 Schepis, Benedetti, Piccoli, Martini), Condinese-Südtirol 0-5 (2 Demetz, 2 Koni, Schuler), Hellas Verona-Juventus 1-0 (Gato), Südtirol-Hellas Verona 0-0, Juventus-Condinese 9-0 (3 Monte, 2 Elliot, Nobile, Allara, Modica, Bentalba).

Classifica: Hellas Verona 7, Juventus 6, Südtirol 4, Condinese 0.

La seconda fase

Semifinali 5°/8° posto

Trento-Condinese 2-0 (Capoferri, Pasini)

Südtirol-Union Brescia 1-2 (Pozzio; Torri, Donoaga)

Semifinali 1°/4° posto

Genoa-Juventus 0-2 (Paesanti, Laruccia)

Hellas Verona-Atalanta 0-0, 4-5 d.c.r.

Finali

7°/8° posto: Condinese-Südtirol 0-6 (2 Koni, Marku, Petrela, Gafriller, Schuler)

5°/6° posto: Trento-Union Brescia 1-0 (Pasini)

3°/4° posto: Genoa-Hellas Verona 1-0 (Verrocchio)

Finalissima: Juventus-Atalanta 1-2 (Paesanti; Magno, Carone)

Il tabellino della finale

RETI: 6' st Paesanti (J), 7' st Magno (A), 22' st Carone (A)

JUVENTUS: Moretti, Modica (15’ st Cussotto), Duka, Matteo, Vaccarella, Nobile, Albanese (1’ st Monte), Laruccia (11’ st Piraneo), Paesanti (16’ st Elliot), Allara, Villosio (20’ pt Serpico). All. Pecorari

ATALANTA: Ghezzi, Ferraresso (19’ st Giacchetti), Bosatelli (1’ st Magno), Zanotti, Carone, Prendi, Fradegrada, Dos Santos (1’ st Turla), Sarmataro (1’ st Bellei), Danza (1’ st Raimondi), Giustacchini (10’ st Morandin). All. Esposito

ARBITRO: Enderle di Trento

L'albo d'oro

2022: Milan

2023: Hellas Verona

2024: Atalanta

2025: Atalanta