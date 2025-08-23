Il Trento parte forte. Giana stesa 2-0

Nella prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi il Trento apre con una vittoria sul campo della Giana Erminio, imponendosi in trasferta per 2-0. Un successo prezioso che regala ai gialloblù i primi tre punti stagionali e porta entusiasmo in vista del prosieguo del torneo. La formazione di Tabbiani si dimostra padrona della gara, senza correre particolari rischi ma anzi costruendo con ordine e qualità in fase di manovra e riuscendo a rendersi più volte pericolosa. A decidere l’incontro sono le reti di Capone, in avvio di ripresa, e del giovane Triacca.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati, nel ruolo di play, e Giannotti; in attacco Dalmonte e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. È la Giana Erminio a farsi vedere per prima in avanti: poco prima del quarto d’ora Ruffini trova in area Akammadu che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La risposta del Trento è immediata e porta la firma di Dalmonte che impegna Mazza, obbligato alla respinta. Poco più tardi è ancora l’esterno offensivo gialloblù a trovarsi a tu per tu con l’estremo difensore di casa, che si supera ipnotizzandolo e mantenendo il risultato sullo 0-0. Nella seconda metà di frazione Tabbiani richiede un consulto al Football Video Support, novità introdotta quest’anno in Serie C, per un presunto tocco di mano in area avversaria ma, dopo la revisione, l’arbitro conferma la decisione iniziale, non concedendo il calcio di rigore. L’ultima occasione del primo tempo è di marca aquilotta: Fossati calcia dal limite dell’area, trovando però soltanto l’esterno della rete.

In apertura di ripresa il Trento passa in vantaggio: Dalmonte confeziona un assist preciso che Capone sfrutta al meglio, deviando in rete per lo 0-1. La reazione dei padroni di casa arriva con Marotta, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Poco dopo l’ora di gioco è ancora la Giana Erminio a rendersi pericolosa con il diagonale di Ruffini, che però non inquadra lo specchio. Al 71’ i gialloblù raddoppiano: il protagonista questa volta è il giovane Triacca, che, all’esordio in un campionato professionisti, sigla anche la sua prima rete tra i grandi, battendo Mazza con freddezza e fissando il risultato sul definitivo 0-2. Nel finale il Trento continua a spingere e così all’80’ colpisce la traversa con Maffei mentre, cinque minuti più tardi, arriva alla conclusione con il subentrato Chinetti che ci riprova anche poco dopo trovando l’opposizione di Mazza. Dopo questa bellissima vittoria e i primi tre punti conquistati in campionato, gli aquilotti torneranno in campo domenica 31 agosto alle ore 18 allo Stadio Briamasco dove affronteranno l’Union Brescia per la seconda giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

GIANA ERMINIO – TRENTO 0-2 (0-0)

RETI: 3’st Capone, 26’st Triacca

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Colombara (13’st Vitale), Ferri (12’pt Piazza), Alborghetti; Previtali, Lamesta, Marotta, Nelli (13’st Pinto), Ruffini; Renda, Akammadu. A disposizione: Zenti, Magni, Nucifero, Berretta, Capelli, Pala, Occhipinti, Lischetti. Allenatore: Vinicio Espinal

TRENTO (4-3-3): Barlocco, Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (33’st Mehic), Giannotti (24’st Benedetti); Dalmonte (45’st Genco), Pellegrini (33’st Chinetti), Capone (24’st Cruz). A disposizione: Tommasi, Malinverni, Trainotti, Muca, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina

ASSISTENTI: Marco Roncari e Stefano Petarlin di Vicenza

QUARTO UFFICIALE: Maksym Frasyniyak di Gallarate

OPERATORE FVS: Andrea Manzini di Voghera

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 4’pt Cappelletti, 7’pt Lamesta, 33’pt Giannotti, 4’st Dalmonte, 29’st Benedetti, 38’st Previtali, 42’st Pinto. Recupero: 3’+5’. Spettatori: 680 circa.

Foto Michael Giacca – A.C. Trento 1921

Le interviste

