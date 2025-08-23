Da oggi il Trento fa sul serio, start sul campo della Giana

Il Trento è pronto a scendere in campo per la prima partita di campionato. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio (sabato) allo stadio Città di Gorgonzola contro la Giana Erminio. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il primo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 18. Per la prima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara Fontana, Meconi, Miranda, Tarolli, Sangalli ed Ebone.

«Arriviamo al debutto di campionato carichi e contenti di dare finalmente il via al torneo. - dice Luca Tabbiani - Nel corso di queste settimane, abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti e quindi siamo felici di poter iniziare. Contro la Giana Erminio ci aspetta una sfida complicata, come lo sono tutte in Serie C: le differenze tra le squadre, tolte tre o quattro che puntano stabilmente al vertice, sono minime. Noi però dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi e a migliorarci partita dopo partita, con l’obiettivo di restare nella parte alta della classifica. Quest’anno ho a disposizione un gruppo competitivo e omogeneo e questo mi permetterà di creare una sana competizione interna e mi darà anche la possibilità di coinvolgere più giocatori possibili. L’obiettivo principale è dare un’identità chiara alla squadra, così che chiunque venga chiamato in causa sappia cosa fare e possa esprimere al meglio le proprie qualità».

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008), Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (2008); Amer Mehic (2003).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Juan Manuel Cruz (1999); Nicola Dalmonte (1997); Jacopo Pellegrini (2000).

