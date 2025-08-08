Presentate in Piazza Santa Maria squadre e divise del Trento

Una piazza Santa Maria Maggiore gremita di bambini, famiglie e tifosi ha fatto ieri da splendida cornice alla Notte Gialloblù, l’evento organizzato dal Trento per inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2025-2026. Sul palco, allestito davanti alla basilica sono salite la formazione maschile, attesa al via del campionato di Serie C Sky Wifi, e la formazione femminile, pronta a disputare la Serie C, poi la squadra di calcio a 5, che dopo nove anni farà ritorno in Serie B, grazie alla promozione conquistata nella passata stagione. Tutte e tre le compagini sono state calorosamente accolte e acclamate dal pubblico, ricevendo grande affetto e applausi al momento della loro presentazione.

A portare il proprio saluto sono stati l’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi, l’assessora comunale allo sport Elisabetta Bozzarelli, la presidente del Coni Trento Paola Mora e il vicepresidente vicario del Comitato Provinciale Figc, Lorenzo Rizzardi, che hanno sottolineato il valore sportivo e sociale del Club nel panorama cittadino e regionale.

Nel corso dell’evento, poco dopo il coinvolgente intervento del presidente Mauro Giacca, si è svolta anche la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gara home e away, realizzate da Acerbis, partner tecnico degli aquilotti per il secondo anno consecutivo. La nuova prima rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione, modernità e sostenibilità. Realizzata in tessuto riciclato con tecnologia sublimatica, garantisce leggerezza e traspirabilità, mantenendo al centro l’attenzione per l’ambiente.

La base blu è arricchita da sottili righe verticali gialle, con dettagli, sempre in giallo, su colletto e maniche. Sul petto spiccano la patch in silicone con il logo dell’A.C. Trento 1921, elemento distintivo che dona modernità e carattere, il marchio Dao Conad (Main Sponsor per il quinto anno consecutivo) e il logo di Trentino, marchio rappresentativo del marketing turistico della Provincia Autonoma perfettamente in armonia cromatica con la divisa. Il retro, in tinta unita blu, ospita nuovamente il logo Trentino, Itas Mutua (Top Sponsor) e nella parte alta della schiena spazio a nome e numero del calciatore. Sempre dietro, oltre al motto del Club, #DASEMPREPERSEMPRE, trova spazio anche il logo della Lilt di Trento. Sulla manica sinistra è presente invece Sparkasse, tra le principali casse di risparmio indipendenti in Italia.

Il pantaloncino, personalizzato con il logo di Dolomiti Energia, Top Partner trentino attivo nei settori dell’energia, servizio idrico, ambiente, mobilità elettrica e illuminazione pubblica, mantiene continuità stilistica e ambientale. Accanto alla maglia home, è stata presentata anche la nuova maglia away, in tessuto tecnico traspirante ed elastico, con base gialla e striature decorative. Completano il kit pantaloncini e calzettoni gialli. Presenti, anche in questa versione, i loghi dei main e top partner della divisa home.

La Notte Gialloblù si è conclusa con musica, intrattenimento e momenti di aggregazione: il DJ set ha accompagnato la piazza fino a fine serata, mentre i numerosi presenti hanno potuto visitare gli stand food & drink, il corner merchandising e sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione direttamente al Trento Store. Una serata di festa e condivisione che ha confermato, ancora una volta, l'entusiasmo e il calore del popolo gialloblù.

Foto Michael Giacca e Daniele Panato